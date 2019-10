Möglichst nahe am Münchner Original

Freudenberg.Die Münchner „Wiesn“ ist ein weltweiter Exportschlager. Ob in Fredericksburg, Texas (USA), oder Bangalore in Indien – überall wird das Kultfest gefeiert. Seit vielen Jahren hat auch Freudenberg sein Oktoberfest. Dabei gibt sich der SC Freudenberg viel Mühe, nahe am Münchner Original zu sein. Das Fest fand wie immer am Mittwoch, 2. Oktober, im Festzelt am SC-Sportglände statt. Für die zünftige Unterhaltung sorgte die Stadtkapelle Freudenberg mit Sänger Michael Korn. Bei bester Stimmung und oft in Tracht feierten die Freudenberger mit original Oktoberfestbier. Neben Musik und typischer Dekoration gab es auch Wiesnschmankerln. Die Gäste im Festzelt waren sich einig: „Beim Freudenberger Oktoberfest feiern alle Generationen zusammen und haben alle riesigen Spaß.“ bdg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.10.2019