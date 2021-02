Missverständnisse ausräumen

Freudenberg.In den schriftlichen Anfragen zum Haushalt 2021 und der Gemeinderatssitzung am Montag wurde erneut das Thema der Feuerwehrgerätehäuser in den Ortsteilen aufgegriffen.

Im Haushaltsentwurf waren die Ausgaben für diese Gebäude mit einem Sperrvermerk versehen. Konkret handelte es sich um Mittel für eine Absauganlage im Feuerwehrgerätehaus Ebenheid sowie Planungsmittel. Der Sperrvermerk ermöglicht dem Gemeinderat ein erweitertes Kontrollrecht, in dem er die Ausgaben für die Projekte vor der Verwendung gesondert freigeben muss.

{element}

Gemeinderat Klaus Weimer stellte den Antrag, diesen Sperrvermerk zu streichen. Zu den Abteilungen auf den Ortsteilen stellte er generell fest, bei den Abteilungen Wessental und Boxtal bestehe die Gefahr, dass sie in wenigen Jahren aufgrund des Alters der Mitglieder nicht mehr einsatzfähig seien. Wessental solle sich die Ablehnung eines gemeinsamen Gerätehauses für die Ortsteile deshalb noch einmal überlegen.

Bürgermeister Roger Henning verdeutlichte, dass die Verwaltung und der Gemeinderat hinter der Feuerwehr stehen. Man habe aufwendig einen Feuerwehrentwicklungsplan erstellt, Synergieeffekte erreicht und in Ausrüstung und Fahrzeuge auch in den Ortsteilen investiert. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung eines gemeinsamen Gerätehauses für die Ortsteile erklärte er, dass es wichtig sei, zuerst mit den Feuerwehrleuten zu reden, was diese wollen.

Diese Gespräche laufen seit 2019. Während sich Rauenberg und Boxtal eine Zusammenlegung vorstellen können, lehne Wessental die Zusammenlegung ab.

In Wessental sei es zu einem Missverständnis gekommen, dass man persönlich in einem großen Kreis klären müsse. Das gehe nicht per Videokonferenz. Ein solch persönliches Treffen sei aber in der Pandemie aktuell nicht möglich, bedauerte Henning. Es sei eine gute Sitte, erst die Feuerwehrleute zusammenzubringen. Wenn sich diese einig seien, dann gelte es, Ortschaftsrat und Bürger einzubeziehen und erst dann im Gemeinderat zu diskutieren und über Finanzierung eines neuen, gemeinsamen Gerätehauses zu sprechen. „Am Ende des Tages will ich die Feuerwehrleute an Bord haben.“

Weimers Antrag, den Sperrvermerk für die 20 000 Euro im Bereich Feuerwehr Ortsteile aufzuheben, wurde mit 14 Ja-Stimmen angenommen. Es gab zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.02.2021