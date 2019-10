Minimalbreite nur selten eingehalten

Beim Rundgang im Rahmen des Fußverkehrschecks verdeutlichten die Freudenberger, welche Schwierigkeiten Fußgänger in der Kernstadt haben.

Freudenberg. Zahlreich waren die Probleme, die bei den beiden Ortsrundgängen im Rahmen des „Fußverkehrschecks“ am Mittwoch an die Planer des Büros „Planersocietät“ Dortmund herangetragen wurden. Am Morgen fand eine Begehung mit Kindern der

...