Meilenstein für die Altstadtentwicklung

Der Freudenberger Gemeinderat machte den Weg für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme und damit dem Sanierungsgebiet „Historische Altstadt II“ frei.

Freudenberg. „Unsere Demokratie darf trotz Corona keine Pause machen“, begründete Bürgermeister Roger Henning zu Beginn der Sitzung, warum man diese auch in dieser Zeit durchführte. Dabei halten die Anwesenden die Hygienevorschriften genau ein. Die Baracke an der Lindtalschule als Sitzungsort verfügt über Lüftungsanlagen, die stetig Außenluft zuführen und so einen Luftaustausch ermöglichen.

In der Sitzung gab es viele wichtige Beschlüsse. So fasste der Gemeinderat einstimmig die Beschlüsse über das Sanierungsgebiet „Historische Altstadt II“. Der Prozess bis zum Beschluss hatte viel Vorbereitung erfordert (wir berichteten mehrfach).

Henning sprach in diesem Zusammenhang von einem weiteren Meilenstein für die Entwicklung der historischen Altstadt Sein Dank galt auch dem Land Baden-Württemberg, dass Freudenberg im Bereich Altstadtsanierung nahtlos weiter fördert. Der Beschluss des Gemeinderats ermögliche nun, erste Schritte der Sanierung zu gehen und Projekte privater Eigentümer zu fördern. Thorsten Peper von der LBBW Kommunalentwicklung erklärte, dass mit Aufstellung der Sanierungssatzung bei den Eigentümern im Sanierungsgebiet der Eintrag eines Sanierungsvermerks im Grundbuch erfolge. Dieser habe informativen Charakter und keine negativen Auswirkungen. „Nach Abschluss des Sanierungsverfahrens in zehn bis zwölf Jahren wird er wieder gelöscht.“

Im ersten Sanierungsabschnitt sollen private Maßnahmen im Vordergrund stehen. Bisher hatten sich fünf Besitzer mit konkreten Planungen für eine Sanierung an die Stadt gewandt. Man hofft, dass diese Vorbildwirkung für weitere Eigentümer haben. Neben den Fördermitteln gibt es steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Peper wies darauf hin, dass reine Instandhaltungsmaßnahmen nicht gefördert werden. Vielmehr gehe es um Projekte, die das Wohnen nachhaltig verbessern.

Gefördert werden bei privaten Maßnahmen beispielsweise der Abbruch von Haupt- und Nebengebäuden. Die Förderung für die Abrisskosten schwanken je nach anschließendem Neubau zwischen 20 Prozent (ohne anschließenden Neubau) und 100 Prozent (Neubau Wohnen). Der Förderhöchstbetrag liegt bei 30 000 Euro. Modernisierungen von Wohnräumen und Umnutzung von Nichtwohngebäuden zu reinen Wohnräumen werden mit bis zu 35 Prozent der berücksichtigungsfähigen Kosten (Höchstbetrag 50 000 Euro) gefördert. Höhere Zuschüsse dieser Kategorie gibt es bei denkmalgeschützen, geschichtlich, künstlerisch oder städtebaulich bedeutsamen Gebäuden.

Vereinbarung notwendig

Vor Baubeginn ist der Abschluss einer Sanierungsvereinbarung für die Besitzer erforderlich. Die Stadtverwaltung bietet interessierten Besitzern Beratungsgespräche an.

Neben den formalen Angelegenheiten beschloss das Gremium die Fördersatzung für private Maßnahmen und das Einstellen der dafür nötigen Haushaltsmittel. Als angestrebte Förderrahmen wurden insgesamt circa 2,7 Millionen Euro festgestellt. Der Eigenanteil aller Förderungen für die Stadt Freudenberg liegt bei 40 Prozent, 60 Prozent werden je zur Hälfte vom Land Baden-Württemberg und dem Bund getragen.

Ausführlich berichtete Henning im nächsten Tagesordnungspunkt über die Auswirkungen der Coronapandemie auf Freudenberg. Bisher verzeichnete man rund 58 000 Euro Mehrkosten durch Pandemiemaßnahmen. Die Mehrkosten für den Betrieb des Badesees sind darin enthalten.

Eine gute Nachricht hatte der Bürgermeister hinsichtlich der Förderung durch das Land. So habe man 275 000 Euro als Ausgleich für den Gewerbesteuerrückgang erhalten. Berechnungsgrundlage war der Durchschnitt der Gewerbesteuereinnahmen aus den Jahren 2017 bis 2019.

Dies sei wegen der Einbrüche der Gewerbesteuer in 2018 und 2019 nicht ganz optimal, so Henning. Außerdem wurden rund 35 000 Euro Corona-Soforthilfe gezahlt. Davon flossen jedoch 17 400 Euro an die Verrechnungsstelle der Kindergärten als Ausgleich für fehlende Elternbeiträge. Der Landkreis unterstützte die Arbeit des Coronastabs der Stadt mit 1500 Euro.

Die Schulen profitieren von einer Förderung für EDV-Anschaffungen in Höhe von rund 10 800 Euro. Auch wenn die Stadt dafür dankbar sei, reiche es für zwei Schulen nicht aus, betonte Henning.

Seiner Meinung nach sei es mit der Anschaffung von Tablets nicht getan. Auch die nötige IT-Infrastruktur und die Schulung der Lehrkräfte müsse sichergestellt werden. Er dankte Christian Kern für die ehrenamtliche Erstellung einer Strukturanalyse für die digitale Entwicklung der Stadt.

Hinsichtlich der Schule betonte Henning, man werde das Geld in Absprache mit der Schulleitung sinnvoll einsetzen. Aktuell führe man eine Abdeckungsanalyse für W-Lan in den Gebäuden durch, um planen zu können.

Weiter informierte Henning darüber, dass man das Tourismus- und Kulturbüro nach Ende der Saison für die nächste Zeit schließen werde, weil die Fachbereiche I und II der Verwaltung dringend Unterstützung benötigen. Als Beispiel für die Arbeitsbelastung nannte er unter anderem die Betreuung von 14 Quarantänefällen.

Lob hatte er für die Einhaltung der Regeln durch die Gastronomie. „Es ist für mich unverständlich, Restaurants mit einem funktionierenden Hygienekonzept zu schließen und so Treffen ins private zu drücken.“ Hinsichtlich der Verwaltungsbelastung bat er um Geduld, wenn Vorgänge etwas länger dauern. Auch wies henning darauf hin, dass der Einkaufsservice wieder eingeführt wurde.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020