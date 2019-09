Mehrgenerationenspielplatz ist Wunsch

Rauenberg.Einstimmig beschloss der Rauenberger Ortschaftsrat in seiner Sitzung am Freitagabend im Rathaus die Haushaltsmittelanforderungen für 2020. Neu auf der Liste ist der Umbau des Spielplatzes zu einem Mehrgenerationenspielplatz.

Viele der Dinge, für die das Gremium Haushaltsmittel anforderte, beschäftigen den Rat schon seit Jahren. Wie Ortsvorsteher Siegbert Weis berichtete, konnte man hinter zwei der sechs Anforderungen für das laufende Jahr einen Haken machen. So wurde die Erschließung des neuen Baugebiets „Maueräcker II“ abgeschlossen sowie die Friedhofshalle soweit möglich von Mauergrün befreit. An manchen Stellen habe man den Ist-Zustand belassen, um die Mauer nicht zu beschädigen.

Bis Ende Oktober sollen die Zuschüsse für die dringend nötige Sanierung des Rathauses beantragt werden. Im Oktober werden den Verantwortlichen die Untersuchungsergebnisse zum Thema Feuerwehrgerätehäuser in den Freudenberger Ortsteilen vorgestellt, so Weis. Diese seien Grundlage für die Entscheidung, ob eine Sanierung erfolgt oder ob man ein neues Gerätehaus gemeinsam für die Feuerwehrabteilungen der Ortsteile errichtet.

Was die gewünschte Sanierung der Eidelsgasse anging, verwies der Ortsvorsteher auf die Erstellung des Straßenzustandskatasters für das gesamte Stadtgebiet. Dieses soll Entscheidungsgrundlage für die Straßensanierungen werden. Die Befahrungen seien abgeschlossen. Mit Blick auf die Entschärfung der Parkplatzsituation am Friedhof warte man auf das Ergebnis der Verkehrsschau und auf ein Angebot für die Schotterung weiterer Parkplatzflächen.

Rathaussanierung, Feuerwehrgerätehaus, Eidelsgasse und Parkplätze wurden in die Liste für 2020 aufgenommen. Auf Vorschlag von Weis kam der Umbau des Spielplatzes zum Mehrgenerationenspielplatz dazu. Die gut genutzte Spielfläche in der Nähe des Kindergartens sei stets eine der schönsten in Freudenberg gewesen. Nun seien die Geräte in die Jahre gekommen. Zudem sei die große Rutsche für kleinere Kinder nicht optimal. Weis schlug vor, ein Kombispielgerät zum Klettern und Rutschen aufzustellen, das auch für jüngere Kinder geeignet ist. Zudem sollen Sportgeräte aufgebaut werden, die seniorengerecht sind. Weis: „Wir wären die Ersten in Freudenberg mit solch einem Angebot.“ Margarete Schmidt, lobte die Idee: „Dann können sich auch die Großeltern sportlich betätigen, wenn sie mit ihren Enkel auf den Spielplatz gehen.“

Intensiv befasste sich das Gremium mit der Hausnummervergabe für die Grundstücke im Baugebiet „Maueräcker II“. Bei der Erschließung des Areals „Maueräcker I“ in den 1980er Jahren war noch nicht an eine mögliche Erweiterung gedacht worden. Vor allem in dem neuen Teil im Bereich des Gewanns „Krautwiesen“ ist eine logische Durchnummerierung nicht einfach. Grund ist die Nummervergabe im angrenzenden Bereich der „Maueräcker I“.

Um das Problem zu lösen, wurde über die Vergabe neuer Straßennamen sowie eine Änderung der Nummern von bereits bestehenden Häusern. Beide Varianten würden auch Bewohner im Gebiet „Maueräcker I“ betreffen. „Die Mehrheit von ihnen ist gegen die Lösung“, berichtete der Ortsvorsteher von Gesprächen mit Anliegern und verwies auf den mit einer Adressänderung verbundenen Aufwand. An der Ablehnung ändere auch nichts, dass die Stadt Freudenberg bereit sei, den Betroffenen eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Der Ortschaftsrat schlug der Verwaltung einstimmig vor, für die Grundstücke im entsprechenden Bereich von „Maueräcker II“ die Hausnummern 10a bis 10d und 12a bis 12d zu vergeben.

Weis berichtete über ergriffene Maßnahmen, mit denen die massive Geruchsbelästigung durch den Kanal in der Eidelsgasse beendet werden sollen. Der Lauf des Abwassers wurde kurzfristig umgelegt. Weitere Informationen zu diesem Thema werde es bei einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 24. September, um 18 Uhr im Sportheim geben.

Der Redner freute sich darüber, dass das Altenwerk Rauenberg 556,50 Euro aus der Stadtkasse erhalten hat. Die Fördersumme errechnet sich aus den 159 Einwohnern des Dorfs über 60 Jahre. Das Geld werde man für einen Ausflug verwenden, sagte Weis dessen Organisation zu.

Mit Blick auf den Weg zum Kindergarten vom Bereich Raubachstraße 24 aus verwies er auf die erfolgte Vermessung durch ein Ingenieurbüro. Die Daten wurden ans Vermessungsamt gesendet. „Dort herrscht allerdings aktuell Personalmangel, so dass die Bearbeitung dauern kann.“

Den vorliegenden Bauanträgen stimmte das Gremium zu. Bekanntgegeben wurde, dass Alois Kraus seinen Dienst als Hausmeister der Raubachhalle am 31. Juli beendet hat. Ortschaftsrat Volker Steuer wies auf kaputte Fürstziegel am Dach der Leichenhalle. bdg

