Mädchen wiederholt ohne Maske erwischt

Miltenberg.Wegen der anhaltenden Covid19-Pandemie führt die Polizei Miltenberg regelmäßig Kontrollen im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetzes durch. Hierbei traf eine Streifenbesatzung Freitagnachmittag eine 14-Jährige im Bahnhofsgebäude in Miltenberg ohne die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung an. Nur wenige Minuten nachdem die Jugendliche von den Einsatzkräften mündlich belehrt bezüglich der Tragepflicht belehrt worden war, tauchte sie erneut ohne Maske im Bahnhofsgebäude auf. Da sich das Mädchen trotz Belehrung nicht an die derzeit geltenden Regelungen nach dem Infektionsschutzgesetz halten wollte, erwartet es nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Miltenberg auf die derzeitigen Bestimmungen des Landratsamts zur bestehenden Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an festgelegten Örtlichkeiten in der Stadt Miltenberg sowie in Transportmitteln des Öffentlichen Nahverkehrs und an dessen Haltestellen samt dazugehöriger Gebäuden hin. pol

