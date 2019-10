Lockerung der Vorschriften

Freudenberg.Zustimmung gab es im Technisches Ausschuss Freudenberg am Montag für vier Bauanträge aus den Ortsteilen und der Kernstadt. Die jeweiligen Ortschaftsräte hatten den Anträgen zuvor einhellig zugestimmt. Einleitend freute sich Bürgermeister Roger Henning über die wachsende Zahl von Bauvorhaben, sowohl bei Neubauten als auch bei Umbauten. Dies bringe Bewegung ins Stadtgebiet. Zudem sorgen Bauwillige für neue Einwohner oder Einwohner können in der Kernstadt und den Ortsteilen gehalten werden. Neben der Baugenehmigung selbst beantragten Bauherrn der Neubauten in mehreren Punkten Befreiungen von den Bebauungsplänen. Meist ging es um die Dachform, sowie Ziegelfarbe und teilweise kleinere Überschreitungen des Baufensters.

Zu seiner Zustimmung zu den Befreiungsanträgen bemerkte Rat Manfred Zipf (CDU) er sei für eine aufgelockerte Gestaltung, damit die Wohngebiete nicht aussehen wie Kasernenareale. Henning freute sich über die Zustimmung aller Räte auch zu den Befreiungen. „Es ist gut, dass wir frei und offen sind, damit Baulücken geschlossen werden.“ Bei zukünftigen Bebauungsplänen gilt es aus seiner Sicht Bauherren mehr Freiheiten einzuräumen.

Mit einer Enthaltung stimmte der Ausschuss einstimmig dem Neubau eines Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen sowie eines Carports im Bereich „Dorfwiesen-Steinig“ Ebenheid zu.

Die anderen drei Anträge wurden einstimmig ohne Enthaltung beschlossen. Es handelt sich um ein Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage in der Straße „Obere Beine“ Freudenberg und den Neubau eines Wohnhauses mit Garage in der Maueräckerstraße Rauenberg.

Ebenso einstimmig stimmte man dem neuen Bauantrag zur Nutzungsänderung einer Scheune zur Wohnhauserweiterung mit Dachaufstockung im Bereich Raubachstraße / Am Brandweiher in Rauenberg zu. Hier hatte es bereits eine Baugenehmigung gegeben, beim Bau stellte sich aber heraus, dass es Änderungen in der Ausführung geben muss. Für diese war ein neuer Antrag erforderlich.

Unter der ehemaligen Scheune des Anwesens verläuft ein öffentlicher Oberflächenwasserkanal, für den keine Grunddienstbarkeit vereinbart ist. Die Verwaltung ist aktuell auf Lösungssuche, um zu vermeiden, dass der Kanal zukünftig unter dem neuen Wohnhaus verlaufen wird.

Im Punkt Anfragen wurde der Sachstand der Brückensanierung und des Spielplatzbaus in Wessental nachgefragt. Henning erklärte, das Brückengeländer sei bestellt, aber noch nicht geliefert. Sobald es da ist, soll es möglichst zeitnah eingebaut werden. Im Anschluss soll die Anpassung des Geländes am Bach für den Spielplatzbau erfolgen. „Mit der Eröffnung des neuen Spielplatzes ist dieses Jahr nicht mehr zu rechen“, stellte der Bürgermeister fest.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019