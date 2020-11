Lichtspuren ersetzen gemeinsame Segnung

Allerheiligen wurde dieses Jahr anders begangen als gewohnt. In Freudenberg setzte das Seelsorgeteam auf Lichtspuren und Texte, welche die traditionelle Osterkerze und die Grablichter ergänzten.

Freudenberg/Wertheim/Külsheim. Die Corona-Pandemie wirkte sich in der Region auch auf die Traditionen zu Allerheiligen am Sonntag aus. So verzichteten die katholischen Kirchengemeinden auf die

...