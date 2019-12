Konzert bildete Höhepunkt

Freudenberg.Eine musikalische Winterwanderung veranstaltete der Männergesangverein Freudenberg am Samstag. Vom Rauchzoo aus ging es in rund eineinhalb Stunden durch den Wald zum Tremhof zwischen Boxtal und Freudenberg. Auf dem Weg dorthin stimmten der Männerchor (Leitung Ariane Wüst) und der gemischte Chor Belcanto (Leitung Edith Haamann ) an verschiedenen Stationen Lieder zum Advent an.

Von der großen Resonanz von über 100 Wanderern waren die Sangesfreunde überrascht. Angekommen am Ziel, gab es für alle ein Adventskonzert der beiden Chöre sowie des Projektchors Rauenberg. Wer nicht mitlaufen wollte, konnte den Shuttelservice der Freiwilligen Feuerwehr Freudenberg nutzen. Die Zuhörer des Abschlusskonzerts standen und saßen dicht gedrängt in der Scheune und lauschten den Klängen, Gedichten und Geschichten. Der Männerchor sang einleitend „Deck the Halls“ und „Heiligste Nacht.“

Die Sänger des Projektchors Rauenberg (Leitung Madleine Weis) führten die Gäste mit ihren Liedern etwas näher hin zur Weihnachtszeit. Sie sangen „Siyahamba“, was aus der Zulusprache übersetzt „Wir wandeln im Licht Gottes“, bedeutet. Außerdem erfreuten sie mit einem Medley bekannter Weihnachtslieder.

Der Chor Belcanto stimmte im Anschluss mit „Winterwonderland“ und „December again“ von Lorenz Maierhofer ebenso zwei englischsprachige Weihnachtslieder an. Im Lied „Was nie ein Auge hat gesehen“ wird vom Wunder der Geburt Jesu im Stall in dunkler Nacht berichtet. „Dort wo die Nacht am tiefsten ist, leuchtet leise ein Licht.“ Es folgt „Macht die Tore auf, öffnet euer Herz,“ denn Gott der König ziehe bei den Menschen ein.

Claudia Müssig, Vorsitzende des Vereins, freute sich über die Zusammenarbeit mit der Familie Scheurich, Eigentümer des Tremhofs. Sie dankte allen, die zum Gelingen des Nachmittag beigetragen hatten. Zum Abschluss ließen Belcanto und Männerchor gemeinsam „Hallelujah“ von Leonard Cohen mit einem weihnachtlichen Text erklingen. Er berichtet, wie die Weihnachtseindrücke die Menschen das ganze Jahr begleiten. Als Zugabe wurde „Feliz Navidad“ gesungen. bdg

