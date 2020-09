Katja Roth: „Für euch Erstklässler ist es ein großer Tag“

Rauenberg.Sechs Jungen und Mädchen wurden in Rauenberg am Donnerstag eingeschult. Während des Gottesdienstes und der Einschulungsfeier wurde deutlich, alle freuen sich auf die ABC-Schützen. Gemeinsam mit ihren zehn Kindern aus Klasse zwei werden sie zukünftig eine jahrgangsgemischte Klasse bilden.

Die Einschulungsfeier fand in der Rauenberger Kirche St. Wendelinus statt. Sie begann mit einem Gottesdienst, den Diakon Michael Schlör leitete, der die Lieder zugleich mit Gitarre begleitete.

Bei ihrem rhythmischen Begrüßungsspruch zeigten die Zweitklässler ihren neuen Mitschülern auch gleich die Buchstaben und Silben des Wortes Willkommen.

Schulleiterin Katja Roth hieß die Neuen in ihrer Schule willkommen. Sie freue sich mit ihnen über diesen tollen Tag. Zur Begrüßung waren diesmal nur die Zweitklässler mitgekommen. „Die Klassen dürfen sich nicht vermischen“, verwies Roth auf die Coronaregeln. Da die Erst- und Zweitklässler in eine jahrgangsübergreifende Klasse gehen, könnten die Zweitklässler bei der Feier dabei sein. „Für euch Erstklässler ist es ein großer Tag.“ Die Schulleiterin weiß aber auch, dass Eltern oft noch aufgeregter sind.

In einem Gedicht berichteten und zeigten die Zweitklässler den Anfängern, was man alles für die Schule braucht. Genannt wurden dabei zum Beispiel Stifte und Hefte, ein großes Lineal und für Kälte einen Schal, Butterbrot für die Pause, Lesebücher für Zuhause, Lust zu singen, viel Geduld zum Sitzen und Freude am Rechnen und Schreiben lernen.

Katja Roth erinnerte daran, dass das Rechnen, Lesen und Schreiben Kulturtechniken sind, ohne die man im Leben nicht zurecht kommt, es seien Grundlagen und daher heiße es auch Grundschule.

An zwei Beispielen zeigte sie, wie wichtig Rechnen und Schreiben sind. So kann man schnell einen Zettel schreiben wenn man mit dem Hund raus muss. „Bis man es aufgemalt hätte, hat der Hund schon in die Wohnung gemacht“, so die Schulleiterin. Rechnen sei zum Beispiel wichtig um herauszufinden, dass in die gemischten ersten und zweiten Klasse insgesamt 16 Kinder gehen.

Natürlich lernen die Kinder nicht nur rechnen und schreiben, sondern auch den richtigen Umgang miteinander. Mit der Bilderbuchgeschichte „Die Streit-Hörnchen“ verdeutlichte sie, wie wichtig Zusammenhalt ist. Das Bilderbuch erzählt von zwei Eichhörnchen, die sich aus Neid um die letzte Eichel am Baum streiten. „Sie lernen am Ende der geschichte, wie schön Teilen sein kann und wurden gute Freunde“, erzählt Roth. Das wünschte sie auch den Erstklässlern. „Ich wünsche euch, dass ihr an der Eichwald-Grundschule echte Freunde findet und mit ihnen teilt.“ Alle Mitglieder der Schulfamilie seien da für sie. „Viel Freunde beim Lernen, viel Spaß mit den Schulfreunden und Erfolg für eure Grundschulzeit.“

Klassenlehrerin ist Sandra Müller. Sie erzählte erst einmal über sich. „Ich freue mich darauf die Kleinen kennenzulernen und zu erfahren, was sie schon alles können“, sagte sie im FN-Gespräch. Außerdem sei es schön, die Klassengemeinschaft aufzubauen.

„Jetzt sind wir nicht mehr die Kleinsten“, freuten sich auch die Zweitklässler über die Ankunft der jüngsten Schüler. Ihren neuen Klassenkameraden wollen sie die Spielsachen und alle Räume in der Schule zeigen und sie wollen ihnen beim Lernen helfen. Von der Kirche aus ging es für die Erst- und Zweitklässler und ihre Lehrerin zu Fuß zur Schule, wo die Neuen von Holzfiguren mit Schultüten begrüßt wurden.

Es folgte die erste Unterrichtsstunde für die Erstklässler zusammen mit ihren größeren Klassenkameraden. bdg

