Faschingsfreude auch ohne Prinzenpaar: In Freudenberg stürmten die Narren das Rathaus.

Freudenberg. Punkt 19.19 Uhr rissen die Narren der Freudenberger Finkenbrüchle am Montag die Macht im Rathaus an sich. Der Narrenschar fehlt auch in diesem Jahr das Prinzenpaar. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, ihre neu gewonnene Macht zu feiern und sich auf eine tolle Kampagne 2020 zu freuen.

Nach dem ersten Lied der Stadtkapelle schaute Finkenbrüchle-Vorsitzender Florian Gehrig verwundert am Rathaus nach oben. „Tür und Fenster sin verbarrikadiert, von dene wieder nix gscheit organisiert“, stellte er fest. Es brenne überhaupt kein Licht. „Ja sind die denn no all ganz dicht?“

Mit lautem Gesang und Rufen sorgten die Narren dafür, dass sich das Fenster öffnete. Heraus schaute Ellen Schnellbach. „Im Kindergarten ist im Gegensatz zu Euch ja tote Hos“, sagte die Erzieherin und stellvertretende Bürgermeisterin. Unterstützung hatte sie sich mit männlichen Teammitglieder der Stadtverwaltung geholt. Das Rathaus sei jetzt weiblich bewohnt, rief sie nach unten zu den Narren. „Weil ich einfach besser als de Roger ausseh.“

Der Kerl ohne Haare würde ja auch langsam in die Jahre kommen. Sie habe ihn mit Lars Kaller losgeschickt, um sich um die Wildschweine im Lindtal zu kümmern. Sie kämen erst am nächsten früh wieder. „Mich kriegt ihr nicht zum Fliehen“, war sie überzeugt. Gehrig erwiderte: „Wir wollen jetzt unser gutes Recht. Stadtkasse und Bier sonst ergeht’s dir schlecht.“ Schnellbach betrachtete den Vorsitzenden als üblen Mensch ganz wüster Sorte: „Bist halt aus Bayern und kein Kavalier, immer nur feiern, Spaß und Bier.“

Die Narren setzten der Verweigerung ihre Geheimwaffe entgegen. „Ist der Henning auch im Forst. Wir haben sein Double, unsern Horst“, verkündete Gehrig. Dieser kam dann auch an, wobei sich herausstellte: Henning selbst spielte sein Double. „Horst“ erklärte: „Die da oben sollten sich was schäme, euch net zu behandeln mit Respekt.“ Sie hätten es wohl nicht gecheckt. „Hier im klaane Kaff ham mir das sache, da müsse mer net erst Politiker frache.“

In Richtung der Amtsinhaber betonte er: „Vor der Wahl gibt’s viele Verspreche, damit ihr die nach der Wahl könnt breche.“ Er habe für so etwas keine Zeit, sein „Äppler“ stehe am Campingplatz bereit.

So forderte er Alkohol und Worscht für die Leute. „Horst“ wirkte durchaus überzeugend. So räumte Schnellbach ein: „Ach du meine Güte, Gott behüte, wie kann man sich mit dem nur einlassen.“ Zu dem Kerl falle ihr nichts mehr ein. Sie gebe nun lieber auf und komme mit weißer Fahne raus. So konnte sie und ihre Schutztruppe von der Garde nach draußen abgeführt werden.

Dort übergab sie den Rathausschlüssel an Gehrig. Entmachtet ließ sie sich die Narretei nicht nehmen, schunkelte und sang beim „Finkenlied“ kräftig mit.

Anschließend wurde beim geforderten Freibier im Rathaushof gefeiert.

