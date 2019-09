Herbstmarkt zog Besucher an

Freudenberg.Bei bestem Spätsommerwetter strömten die Besucher am Sonntag von Anfang an auf den Freudenberger Herbstmarkt. Eröffnet wurde er am Vormittag traditionell mit dem Zug der Vereine. Angeführt von den Fahnenträgern (Bild) zogen deren Mitglieder vom Rathaus zum Marktgelände am Main. Nach den Eröffnungsansprachen von Bürgermeister Roger Henning und Marktmeisterin Petra Fiederling genossen die Besucher neben den Offerten an den Verkaufsständen gute Unterhaltung. Ob Musik, Spielmöglichkeiten für Kinder, Kunst oder Geschichte: Für alle Generationen und Interessen war etwas geboten. Über den Verlauf des Herbstmarkts werden wir in unserer Dienstagsausgabe berichten. bdg/Bild: Grein

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019