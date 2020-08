Harmonisches Miteinander im ökumenischen Sinn

Freudenberg.Die evangelische Kirchengemeinde in Freudenberg konnte vor ein paar Tagen die neue Pfarrerin Wibke Klomp erstmalig zu ihrem monatlichen Gottesdienst willkommen heißen. Klomp ist die Pfarrerin der Emmausgemeinde II, die sich aus der Kirchengemeinde Wertheim Kernstadt und dem Predigtbezirk Freudenberg zusammensetzt, sie ist auch die Dekanin des gesamten Kirchenbezirks Wertheim. Ihre offizielle Einführung wird am Donnerstag, 1. Oktober, in der Stiftskirche in Wertheim stattfinden.

Das Evangelium mit der zentralen christlichen Aufforderung: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“, wurde in der Predigt ausgeführt und fügte sich in das kirchliche Motto dieser Woche ein.

Tolle Wirkung

Die schöne alte katholische Kirche, in der während der Dauer der Corona-Schutzmaßnahmen die evangelischen Gottesdienste stattfinden, unterstrich die Wirkung dieses Gottesdienstes, der eigentlich fast zu einem Festgottesdienst wurde.

Die Lieder, zu denen die Gemeinde in geschlossenen Räumen noch immer nicht mitsingen darf, wurden mit dem Orgelspiel vom Organisten Björn Schulze begleitet.

Wibke Klomp und Peter Hügle haben vom Altarraum aus mitgesungen – durch die gute Akustik gab es die Wirkung eines Chors. Die anwesenden Gemeindemitglieder konnten die Texte auf den ausgeteilten Liedblättern mitlesen.

Für die offizielle Begrüßung der neuen Pfarrerin hatten sich Gemeinderätin Margarete Schmidt als Vertreterin der Stadt, die Pfarrdiakone Michael Baumann und Michael Schlör als Vertreter der katholischen Kirchengemeinde und der Vorsitzende Aktion „Gemeinsinn“, Ralf Kern, eingefunden.

Pfarrdiakon Michael Baumann hob in besonderer Weise das gute ökumenische Miteinander in der Gemeinde hervor.

Trotz weniger offizieller gemeinsamer Gottesdienste im Jahr, geschehe dies unkompliziert. beispielsweise durch das Mitwirken bei Lesungen, oder dem Überlassen verschiedener Räumlichkeiten, wie Kirche und Pfarrsaal.

Als Älteste der Kirchengemeinde Freudenberg sprach Margarete Zängerlein den Wunsch aus, dass Gott Wibke Klomp und alle Menschen reich mit seinem Geist beschenkt. Als Symbol für diesen „Geist“ erhielt die Pfarrerin als Willkommensgruß von der Gemeinde einen Obstbrand. Er soll, genau wie alle anderen Willkommensgaben ihr eine Hilfe sein, ihren neuen Wirkungskreis und somit auch ihre neue Heimat besser kennen zu lernen. mz

