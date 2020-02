Großer Gaudiwurm in Freudenberg

Freudenberg.Es ist der Termin, auf den nicht nur die Freudenberger Narren das ganze Jahr gewartet haben: Am Rosenmontag, 24. Februar, schlängelt sich der große Narrenzug durch die Altstadt. Er ist schon seit vielen Jahren Fastnachtstradition, inklusive Party im „Amtshauskeller“ und im „Kochkeller“ neben dem Rathaus. Auf der Straße herrscht ausgelassenes Narrentreiben für Jung und Alt. Zum Aufwärmen bei Kaffee und Kuchen lockt das „Freudenberger-Keller-Café“ in den Rathauskeller .

Traditionell beginnt die Party mit dem Einzug der Narren in die Altstadt. Aufstellung zum Umzug ist ab 13 Uhr, Abmarsch um 13.30 Uhr am Gasthaus „Rose“. Von der Brücke bis zum „Stahlbuckel“ Richtung Miltenberg zieht sich der Gaudiwurm und wie in den vergangenen Jahren freut sich die Stadt Freudenberg auf viele bunte Wagen und einfallsreich witzige Fußgruppen.

Sicherheit geht vor, und so gibt es auf dem Gelände der Straßenfastnacht weder Glasflaschen noch Gläser. Um die Umwelt zu schonen und Müll zu vermeiden, werden die Plastikwegwerfbecher durch Mehrwegbecher ersetzt. Die L 2310 wird an diesem Tag von 8 bis 19.30 Uhr für den Verkehr gesperrt, dieser wird über die Mainstraße umgeleitet. Die Mainbrücke nach Kirschfurt ist ab 11 Uhr gesperrt.

Alle Gruppen, die sich im Vorfeld schriftlich, per Fax (09375/920046) oder E-Mail unter Matthias.gallas@freudenberg-main.de angemeldet haben, haben freien Eintritt. Für alle anderen Zuschauer über 14 Jahre fällt eine Gebühr an.

Zu guter Letzt gibt es dann die „Fastnachtsverbrennung“ mit den Carnevalverein Finkenbrüchle im Restaurant-Café Badesee am Faschingsdienstag ab 20 Uhr. Alle Informationen zu den Faschingsveranstaltungen auch in den Ortsteilen Boxtal und Rauenberg unter www.freudenberg-main.de / Veranstaltungskalender im Internet. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020