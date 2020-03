Große Gästeanzahl – erhöhte Infizierungsgefahr

Freudenberg.Aufgrund der momentanen Lage muss die Stadt Freudenberg gleich zwei kulturelle Höhepunkte absagen.

Vernissage und Vortrag

Betroffen davon sind die Vernissage der Ausstellung „Die Mainufer und seine Umgebungen“ von Robert Reiter am Samstag, 21. März, um 17 Uhr in der Amtshausgalerie, als auch den Vortrag von Prof. Dr. Jürgen Hellbrück „Umwelt und Umweltschutz – warum ist alles nur so schwer“, am Donnerstag, 26. März, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Freudenberg absagen. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Main-Tauber-Kreis besteht kein Unterschied, ob es sich bei einer Veranstaltung um eine Indoor- oder Outdoorveranstaltung handelt.

Grundsätzlich besteht eine erhöhte Infizierungsgefahr bei Veranstaltungen, zu denen eine hohe und unüberschaubare Anzahl von Menschen zusammenkommt.

Vorsorgepflicht

Aufgrund der zu erwartenden großen Zahl der Gäste zur Vernissage und der auf dichtem Innenraum stattfindenden Eröffnungsveranstaltung besteht die dringende Vorsorgepflicht seitens der Stadt Freudenberg gegenüber den Gästen, die Vernissage am Samstag, den 21. März um 17 Uhr abzusagen, die Stadtverwaltung der Stadt Freudenberg nimmt die Empfehlungen von Bund, Land und Kreis sehr ernst. Die Ausstellung der Arbeiten des überregional bekannten Künstlers Robert Reiter wird dennoch präsentiert und ist bis 1. Juni 2020 immer sonntags von 14 bis 17 Uhr in der Amtshausgalerie der Stadt Freudenberg, Burgweg 1, zu besichtigen. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.03.2020