Grausige Geschicht’ und toller Ausblick

Freudenberg.Die Stadt Freudenberg beteiligt sich wieder an den „Taubertäler Wandertagen“. Sie finden an diesem Samstag, 12. Oktober, statt.

Die Wanderung führt von Wessental in Richtung Boxtal über den „Dühmig-Stein“ (wo sich einst eine gar grausige Geschichte zugetragen hat), in die Gegend von Nassig-Steingasse zurück nach Wessental. Dort erwartet die Wanderer zum Abschluss Leckeres aus dem „Wessentaler Backhäusle“. Begleitet wird die Wanderung von Revierleiter Lars Kaller, der wie immer Wissenswertes über das Ökosystem Wald zu berichten hat.

Die reine Wanderzeit beträgt rund 2,5 Stunden. Es wird geraten, festes Schuhwerk zu tragen. Treffpunkt für die Wanderung ist um 9.30 Uhr am Brunnen in Wessental. es fallen keine Kosten an, Speis und Trank werden vor Ort bezahlt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.10.2019