Geschichte von Krieg und Versöhnung

Ein deutsch-französisches Schicksal im Ersten Weltkrieg fesselte die Besucher der Autorenlesung mit Sonja Richter. Sie stellte das Buch „Jenseits der Gräben“ vor.

Freudenberg. Ein Kind kommt in einer deutsch-französischen Ehe zur Welt. 2007 nichts Besonderes mehr. Allerdings schon, wenn der Opa dieses Kindes (François Leroux) just während der Schwangerschaft einen Brief aus Deutschland erhält. Der Inhalt: Eine Medaille, die sein Großvater André Vacquier bei sich trug, als er 1918 im Ersten Weltkrieg von deutschen Soldaten getötet wurde. Der Absender des Briefs: Helmut Richter, Sohn des damaligen deutschen Täters, eines erst 22-jährigen Soldaten.

Helmut Richters Tochter, Sonja Richter, nahm den Tod ihres Vaters 2014 zum Anlass, gemeinsam mit Leroux die Geschichte beider Familien aufzuarbeiten. Es ist eine Geschichte von Kriegsbegeisterung und überhöhtem Patriotismus auf der einen Seite, aber auch von Annäherung und Versöhnung in nachfolgenden Generationen.

Damit zog Richter am Samstag die Zuhörer in der gut gefüllten Aula der Lindtalschule in ihrer etwas mehr als einstündigen Lesung in ihren Bann. Eingeladen hatte der Deutsch-Französische Club Freudenberg.

Vorsitzender Robert Kern wies darauf hin, dass derzeit ein Banner quer über die Hauptstraße hänge, das auf den Deutsch-Französischen Freundschaftstag am 22. Januar hinweise. An diesem Datum unterschrieben Charles de Gaulle und Konrad Adenauer 1963 die Elysee-Verträge. Seitdem seien es weniger Politiker gewesen als normale Menschen, die sich begegnet seien und zueinander gefunden hätten – wie eben die beiden Protagonisten im Buch „Jenseits der Gräben“.

Bürgermeister Roger Henning freute sich über die große Beteiligung. „Sogar länderübergreifend“, schmunzelte er. Der Partnerschaftsverein aus Miltenberg war der Einladung gefolgt, ebenso wie andere Partnerschaftsvereine aus der Umgebung. Henning bedauerte, dass die meisten dieser Clubs Nachwuchsprobleme hätten. Positiv sei, dass junge Menschen sich ohnehin als Europäer verstehen würden. Aber gerade in der derzeit hochexplosiven politischen Stimmung sei es wichtig, sich zu erinnern und immer wieder für Frieden einzusetzen.

Um dieses Anliegen zu unterstützen, ist den Mitgliedern des Deutsch-Französischen Clubs mit der Einladung an Sonja Richter ein Glücksgriff gelungen. Denn wie schreibt ihr Vater in einem im Buch veröffentlichten Brief an François Leroux? „Von irgendeinem toten Soldaten zu lesen, ist etwas ganz anderes als die Familie zu treffen, die unter den Folgen zu leiden hatte.“

Auch die Zuhörer haben beinahe das Gefühl, den getöteten Offizier André Vacquier nach dem Vortrag zu kennen. Denn Richter untermalte das Vorstellen ihrer sorgfältig recherchierten Arbeit mit Fotografien.

Interessant ist im Buch besonders der Perspektivwechsel zwischen dem deutschen Johannes Richter und dem französischen Anwalt Vacquier. Beide sind am Anfang kriegsbegeistert und sehen es als ihre patriotische Pflicht an, das Vaterland zu verteidigen. Richter zitiert aus dem Abituraufsatz ihres Großvaters – im Notabitur, denn er wollte schnellstmöglich an die Front. Voll Pathos zeigt Johannes Richter in diesem auf, warum das Vaterland gegen die bösen Angreifer verteidigt werden müsse.

Doch auf den Schlachtfeldern kommen beide rasch in der Realität an. Vacquier, Vater von zwei Mädchen, entkommt bereits 1917 nur knapp dem Tod. Dennoch sieht er es als seine Pflicht an, erneut zu kämpfen. Und so kommt es im Elsass am 30. August 1918 zum schicksalhaften Tag, als die Deutschen den Grenzzaun überwinden, die französische Patrouille angreifen und Vacquier töten. Sie nehmen ihn mit auf ihre Seite und beerdigen ihn dort. Bis zum Frühjahr 1919 weiß seine Ehefrau trotz intensiver Suche nichts von seinem Verbleib.

Man weiß am Ende des Vortrags nicht, worüber man ergriffener sein soll: über das sinnlose Ende des Lebens eines Familienvaters oder über die Annäherung späterer Generationen. Denn nur durch den Mut Helmut Richters, der sich auf die Suche nach dem Besitzer der Medaille machte, kamen die Täter- und die Opferfamilie zusammen, „jenseits der Gräben“, wie das Buch heißt.

Viele Besucher wissen aber eins: Sie wollen noch tiefer eintauchen in diese berührende Geschichte. Und so ist die Schlange lang, als Sonja Richter am Ende ihre Bücher signiert und verkauft.

