Großheubach.Ein 21-Jähriger ist mit seinem Audi am frühen Donnerstagmorgen auf der Miltenberger Straße in Großheubach unterwegs gewesen. Wie die Polizei informiert, fuhr der Mann gegen 0.15 Uhr in den Kreisverkehr in Richtung Miltenberg ein. Dort fuhr er fast geradeaus über den Kreisverkehr und zerstörte dabei eine kleine Steinmauer.

10 000 Euro Schaden

Anschließend fuhr er geradeaus weiter einen Hang hinunter und blieb dort kurz vor einer Hausmauer im Gras stehen. Der junge Mann wurde hierbei nicht verletzt, hatte aber einen Alkoholwert von 2,16 Promille. Die Polizei stellte daraufhin seinen Führerschein sicher und ihm wurde Blut abgenommen. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020