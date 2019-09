Genießen in entspannter Atmosphäre

Freudenberg.Kunst – Gespräche – Brunch. Zum dritten Mal veranstaltet die Stadt Freudenberg in Zusammenarbeit mit dem Restaurant „Café Badesee“ am Sonntag, 29. September, einen Galeriebrunch in der Amtshausgalerie. Umgeben von den Werken der ausstellenden Künstler Rainer Bergmann und Christiane Weber können die Gäste miteinander ins Gespräch kommen und einen entspannten Sonntagmorgen in der Amtshausgalerie der Stadt verbringen. Die Plätze sind limitiert.

