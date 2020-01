Geistliche Impulse gegeben

Freudenberg.In der Pfarrgemeinde St. Laurentius fand wieder die jährliche Ewige Anbetung statt.

Diakon Michael Baumann führte in Zusammenarbeit mit dem Gemeindeteam, der Frauengemeinschaft, den Erstkommunionkindern und der Eine-Welt-Gruppe durch eine sehr abwechslungsreich gestaltete Ewige Anbetung, die von Pfarrer Reinhold Baumann eröffnet wurde.

In unmittelbarer Nähe zur Monstranz konnte an diesem Tag jeder Anwesende zwischen verschiedenen kurzen Andachten wählen. Ganz klassisch war die erste Andacht direkt nach der Aussetzung der Hostie in der Monstranz, dem Gebet gewidmet. Nach der stillen Anbetung, bot sich die Möglichkeit zusammen mit den Erstkommunionkindern der gesamten Seelsorgeeinheit einen „kleinen Wortgottesdienst“ mit Diakon Michael Schlör zu feiern.

Christliche Musik

Wer wollte, konnte auch in der Abendanbetung bei christlicher Musik, geistlichen Impulsen und Gebeten in Gemeinschaft mit anderen um Frieden, Trost und Kraft für Trauende oder um Hilfestellung für den eigenen Lebensweg bitten. Mit dem Schlusssegen endete am Abend die Anbetung, die für alle Mitfeiernden zu einem Erlebnis wurde. stl

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020