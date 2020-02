Ganz Rauenberg war am Montagnachmittag auf den Beinen

Rauenberg.Der Rosenmontagsumzug in Rauenberg erfreute am frühen Nachmittag wie immer die einhei-mischen und die auswärtigen Narren gleichermaßen. Quasi der ganze Ort war auf den Beinen, als glossierenden Fußgruppen und Wagenbesatzung genauso wie als närrische Zuschauer an der Wegstrecke.

Veranstalter war der FC Rauenberg. Der Gaudiwurm sammelte sich an der unteren Bushaltestelle und schlängelte sich dann bis zum Clubheim des FC Rauenberg.

Es war eine bunte Mischung, welche den Zug prägte. Im Mittelpunkt stand das junge Prinzenpaar Emilia und Lukas mit Wagen und Garde, drum herum tummelten sich die örtlichen Vereine mit ihren Gruppen und Grüppchen.

Und die verbreiteten allesamt reichlich Stimmung. Die Wogen schlugen zusehends und hörbar immer höher, die Narren aller Altersklassen zeigten sich in absoluter Feierlaune. Dazu trugen natürlich auch die sorgfältig ausgewählten Themen bei, welche per karikierender Botschaft präsentiert wurden. Die Rauenberger nahmen das Geschehen vor Ort ebenso auf die Schippe wie jenes auf europäischer Ebene.

Ein innerörtlicher Kanal sah sich mit Sprüchen wie „Spülen tut die Stadt das Rohr, stinken tut es nach wie vor“ kommentiert. Eine ganze Reihe von „Greta-Traktoren“ war unterwegs mit Botschaften wie „Landwirtschaft vor Ort statt Wachstum und Export“.Der Blick auf das einst so große Inselreich enthielt diese Botschaft: „Wir Briten sind nun wieder frei, die königliche Familie sagt Good Bye“. Der Rosenmontagsumzug in Rauenberg wurde langen Tradition wieder vollauf gerecht und bescherte allen, die dabei waren, Jubel, Trubel und Heiterkeit.

