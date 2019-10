Freudenberger gestalten ihre Ortsmitte

Die Stadt Freudenberg möchte die Bevölkerung mittels eines Workshops frühzeitig am Planungsprozess zur Quartiersentwicklung „Neue Stadtmitte“ in Freudenberg beteiligen.

Freudenberg. Ein Schwerpunkt in der Sitzung des Technischen Ausschusses Freudenberg war der anstehende Planungsworkshop.

Bürgermeister Roger Hennig lud alle Bürger ab 16 Jahren aus der Kernstadt und den Stadtteilen zum Planungsworkshop im Rahmen der Bürgerbeiteilung zur „Quartiersentwicklung Rauch-Werk 1– Neue Mitte“ ein.

Dieser findet am Samstag, 26. Oktobe rin Freudenberg statt. In diesem Workshop sollen die Bürger ihre Ideen, Wünsche und Ortskenntnis einzubringen. In drei oder vier themenbezogenen Arbeitsgruppen werden die Vorschläge für die künftige städtebauliche und bauliche Entwicklung des „Rauch Werk 1“ - „Neue Stadtmitte“ einschließlich dem Zusammenwirken mit dem weiteren Umfeld erarbeitet und beraten. Nach einer inhaltlichen Einführung finden zwei Arbeitsphasen statt. Ziel des Workshops ist es, eine Projektskizze mit Prioritäten aus Sicht der Bürger zu erhalten. Nach der Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Henning übernehmen Herr Dipl.-Ing. Lutz Fricke und Kollegen von der Kommunalentwicklung GmbH aus Stuttgart die Moderation der Veranstaltung.

Den Arbeitsgruppen werden Pläne und weiteres Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse des Workshops werden in die politischen Beratungen und in die Gespräche mit der Firma Rauch einfließen. Henning erinnerte daran, dass sich das Werk noch in Firmenbesitz befindet. Es seien noch Gespräche zu führen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019