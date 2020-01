Freudenberg strebt Qualitätsprädikat an

Freudenberg hat in den vergangenen Jahren vieles getan, um Familien ein gutes Lebensumfeld zu bieten. Auch in Sachen Jugendarbeit gab es einige Fortschritte.

Freudenberg. Bürgermeister Roger Henning betonte in der Gemeinderatssitzung am Montag, dass die Maßnahmen Wirkung zeigten, die man seit einigen Jahren getroffen habe, um Freudenberg familienfreundlich zu gestalten. „Wir haben in

...