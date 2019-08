Faszination Modellflug hautnah erlebt

Ebenheid.Ein besonderer Wandertag führte die insgesamt 160 Kinder der Lindtalschule Freudenberg und der Eichwaldgrundschule Rauenberg am Mittwoch hoch hinaus. Auf dem Flugplatz der Modellflugfreunde Ebenheid, kurz vor dem Dorfeingang aus Rauenberg kommend, erlebten sie die Faszination Modellflug und die Begeisterung der Piloten.

Am Rande des Flugfelds wurden die Schüler von Edgar Arnold, Vorsitzender des Vereins, begrüßt. Er betreibt das Modellfliegen als Hobby bereits über 60 Jahre. „Heute werden die Modellflugzeuge mit modernen Fernsteuerungen betrieben und die Materialien für den Bau von Fluggeräten sind Kunststoffe wie GFK, Karbon oder Ähnliches“, erläuterte er.

60 Mitglieder

Angetrieben werden die Maschinen je nach Typ von Verbrennungsmotoren, Turbinen und seit einiger Zeit dank leistungsstarker Akkus auch von Elektromotoren. Der Verein habe aktuell 60 Mitglieder, davon rund zehn Jugendliche. Weiter ging Arnold auf die Pflege des Platzes ein. Er müsse häufig gemäht werden, da die Flugmodelle ja nur kleine Räder hätten. Für die Sicherheit auf dem Flugfeld sorgt immer ein Flugleiter, der alles überwacht.

Für die Kinder gab es auf dem 15 000 Quadratmeter großen Flugplatz einiges zu sehen. Einerseits konnten die Maschinen und ihre detailgetreuen Pilotenpuppen aus der Nähe bestaunt werden, andererseits gab es für die Schüler Flugvorführungen über der 220 Meter langen Start und Landebahn.

Geschichte der Fliegerei

Der zweite Vorsitzende der Modellflugfreunde, Hubert Berberich, ging auf die Geschichte der Fliegerei ein. Der erste bemannte Flug von Otto Lilienthal fand 1848 statt. Den ersten Motorflug gab es 1903. 1927 flog eine Maschine erstmals über den Atlantik von Kontinent zu Kontinent und 1947 durchschlug ein Flugzeug erstmals die Schallmauer.

Während der Flugvorführungen waren viele Rufe des Erstaunens zu hören und für die 15 Modellpiloten, darunter fünf Gastflieger, gab es großen Applaus. Sie hatten eine Vielzahl an Maschinentypen mitgebracht. Das Spektrum reichte von Segelfliegern mit und ohne Motor über Jets und Warbirds, bis hin zu einem polnischen Agrarflugzeug mit dem in Realität Felder gespritzt werden. Dem zehnjährigen Eduard gefielen die Kampfjets am Besten. Der gleichaltrige Niklas war voll Lob für die Kunstflugvorführungen.

Kinder sind begeistert

Auch die beiden achtjährigen Mädchen Jule und Helena waren begeistert. Jule gefielen die Maschinen, die mit einem Gummizug gestartet wurden und Helena sagte: „Ich mag die ganz schnellen Maschinen.“ Der Tag sei richtig toll gewesen, waren sich die vier Schüler einig. „Schön, dass sie so etwas für uns anbieten“, betonte Jule.

Schulleiterin Katja Roth berichtete im Gespräch mit den FN, vor vier Jahren sei die Eichwaldgrundschule schon mal beim Verein zu Gast gewesen. Dies sei so toll angekommen, dass man es nun allen Schüler beider Schulen ermöglichen wollte. „Ich bin überrascht, wie viele Modellpiloten sich für unsere Schüler engagieren“, lobte sie.

Berberich sprach zum Abschluss eine Einladung an die Kinder aus, auch mal mit den Eltern vorbei zu kommen. An Samstagen und Sonntagen treffe man die Modellpiloten auf ihrem Flugplatz. „Wir freuen uns immer wenn jemand kommt.“

Im Winter, wenn Schnee auf dem Flugplatz liege, fliege man mit kleinen wendigen Indoormodellen in Hallen wie der Freudenberger Turnhalle. „Den Rest der Zeit verbringen wir mit dem Bauen der Modelle.“ Wer das Hobby des Modellflugs ausprobieren möchte, kann dies im Verein kostenlos tun.

Wer sich dann ein eigenes Modellflugzeug zulegen will, hat die Möglichkeit, auf stabile Anfängermodelle zu setzen. Mit der nötigen Technik liegen diese preislich bei etwa 400 bis 500 Euro.

Persönliche Gespräche

Nach den offiziellen Vorführungen standen die Piloten den Kindern im persönlichen Gespräch Rede und Antwort.

Dabei erfuhren die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, dass die Modellmaschinen 100 Stundenkilometer erreichen können.

Vor dem Marsch zurück zu den Schulen luden die Fördervereine der beiden Grundschulen die Kinder zum Essen ein.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019