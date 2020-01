Fahrer war alkoholisiert

Umpfenbach.Die Polizei wurde am Donnerstagmorgen über einen verunfallten Pkw in der Umpfenbacher Schloßstraße informiert. Beim Eintreffen der Streife stellten die Beamten fest, dass der stark beschädigte Pkw verlassen und verschlossen war. Das Auto kam nach Spurenlage offensichtlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Besuch bei dem Halter des Mitsubishi ergab, dass dieser selbst zum Unfallzeitpunkt am Mittwoch gegen 22 Uhr der Fahrzeugführer war.

Er hatte nach dem Unfall unverletzt das Auto verlassen und sich nach Hause begeben. Ein Alkotest ergab 0,7 Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Feuerwehr Umpfenbach musste wegen auslaufender Betriebsstoffe hinzugezogen werden. Der Mitsubishi war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro beziffert. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020