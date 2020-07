„Es ist schön, dass die Kultur zurückkommt“

19. Juli, 19 Uhr „KI: Künstliche Idioten“, Kabarett mit Philipp Weber auf dem Badeseegelände Freudenberg.

20. Juli, 16.30 Uhr, Puppentheater Lari-Fari mit dem Stück „Johnny und das Müllmonster“, für Kinder ab drei Jahren in der Turnhalle Freudenberg. Kinder sollen nur in Begleitung einer einzelnen Aufsichtsperson kommen.

24. Juli, 19 Uhr, Benefizkonzert zugunsten der Laurentiuskapelle im Hof neben der Kapelle auf dem Friedhof mit Johannes Mnich, Pianist und Intendant der TauberPhilharmonie. Der Eintritt ist frei, wegen der begrenzten Zuschauerzahl müssen Karten reserviert werden.

Karten für oben stehende Veranstaltungen sind ausschließlich im Vorverkauf beim Tourismus- und Kulturbüro erhältlich. Nur so kann die nötige Datenerfassung eingehalten werden. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

12. September, 20.30 Uhr, Sommerkino am Badesee mit einem Familienfilm. Alle Infos zum Film und dem Kartenerwerb erfolgen zeitnah über die Presse und die Internetseite der Stadt.

Weitere Veranstaltungen: Die Amtshausgalerie zeigt noch bis 30. August die Ausstellung „Die Mainufer und ihre Umgebungen“ von Robert Reiter, geöffnet immer sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Vom 19. September bis 1. November wird die Galerie eine neue Ausstellung zeigen: „Schnittkunst“- Holzschnitte, Duckgrafiken und Acrylmalerei von Lothar Weis.

Das Schuljahresabschlusskonzert der Musikschule Freudenberg wird es am 19. Juli erstmals als Livestream im Internet geben.

Am 30. Juli und 31. Juli bietet „Unser Heimarthof“ in der Raubachstraße 36 in Rauenberg Programme ihrer „LES.Bar“ für Kinder und Familien an. Informationen gibt es unter www.unserheimarthof.de.

Vom 18. bis 20. September liegt die MS Experimenta am Schiffsanleger der Stadt Freudenberg an der Mainpromenade an. Sie ist jeden Tag von 13 bis 19 Uhr geöffnet und bietet zahlreiche Stationen zum Experimentieren und Entdecken.

Stattfinden soll auch die Autorenlesung des Heimat-und Kulturvereins Wesental im dortigen Dorfgemeinschaftshaus am 25. September. Informationen gibt es zeitnah auf der Internetseite der Stadt Freudenberg und in der Presse.

Alle Veranstaltungen finden unter den Hygiene- und Abstandsregeln statt, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gelten. Interessenten werden gebeten sich unter www.freudenberg-main.de auf dem laufenden zu halten.

Folgende Veranstaltungen finden nicht statt: Die Musical Night auf der Freudenburg am 18. Juli muss entfallen, weil die Mitwirkenden nicht proben konnten. Ticketinhaber erhalten ihr Geld in der Vorverkaufstelle zurück, in der sie die Tickets gekauft haben. Bei Onlinereservierungen über „Reservix“ erfolgte die Rückerstattung direkt über diesen Anbieter.

Weiter mussten abgesagt werden: der Vortrag rund ums Holz am 17. Juli im Rauchmuseum, alle Konzerte am Maingartenpavillon, das Sommerkonzert des Symphonischen Blasorchesters Untermain am 25. Juli und der Galerie-Brunch am 27. September. Der Tag des offenen Denkmals am 13. September findet online statt.