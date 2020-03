Erlös geht an die Kita

Freudenberg.Durch die gute Organisation des Elternbeirates der Kita Freudenberg war der kürzlich durchgeführte Secondhandbasar wieder ein voller Erfolg.

Viele Besucher zog es in die Turnhalle, um durch zahlreichen Angebote an Kleidungen und Spielmaterialien aus zweiter Hand, zu stöbern. Auch der Einladung zu Kaffee und Kuchen folgten viele Freudenberger und Besucher aus anderen Ortschaften. Durch die großzügige Kuchenspende der Kita-Eltern gab es hier genügend Auswahl, um es sich in geselliger Runde gut gehen zu lassen. Zur Freude der Kinder geht der gesamte Erlös des Secondhand-Basars an die Kita Freudenberg. kita

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.03.2020