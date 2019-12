Einen Stern zur Krippe getragen

Freudenberg.Die Weihnachtsgottesdienste zur Feier von Christi Geburt der Pfarrgemeinde St. Laurentius in Freudenberg am Main empfinden viele Gottesdienstbesucher immer wieder als etwas ganz Besonderes. Maßgeblichen Anteil hieran haben die vielen Mitwirkenden und Helfer der Pfarrgemeinde.

Die Krippenfeier

Der erste Gottesdienst an Heiligabend war die Krippenfeier, bei der Zweitklässler aus Freudenberg und Kirchfurt unter Anleitung des Kindergottesdienst-Teams ein Krippenspiel in Reimversen aufführten. Die Vorschulkinder des Kindergartens gestalteten zusammen mit ihren Erzieherinnen und Diakon Michael Baumann den Gottesdienst mit Liedern, Texten und Gebeten.

Wenig später begann die Christmette. Der Einzug der 35 Ministranten und Pfarrer Reinhold Baumann mit Kerzenlicht in die vollbesetzte Kirche erzeugte eine feierliche Stimmung, die sich durch den ganzen Gottesdienst zog. Mit dazu beigetragen hat die musikalische Gestaltung durch den Kirchenchor und den Instrumentalisten unter der Leitung von Walter Kobes, unterstützt von Edith Haamann.

Diakon Michael Baumann hielt die Festansprache, in diesem Jahr als Laudatio auf das Jesuskind, dessen Geburtsfest ja an Weihnachten gefeiert wird. Dass er damit die vielen Mitfeiernden angesprochen hatte, zeigte der Beifall am Ende der Predigt. Die Fürbitten wurden von verschiedenen Sprechern vorgetragen, die dabei symbolisch einen Stern zur Krippe trugen. Auch das Friedenslicht von Betlehem wurde an alle verteilt. Pfarrer Reinhold Baumann dankte den vielen Mitwirkenden bei den Gottesdiensten: es waren über 150 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die die beiden Feiern am Heiligen Abend aktiv mitgestaltet haben. Dazu zählt auch die Bläsergruppe der Stadtkapelle Freudenberg, die nach der Christmette weihnachtliche Weisen spielte und zum Verweilen auf dem Kirchplatz einluden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.12.2019