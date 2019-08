Eine Angelegenheit des Herzens

Rauenberg.Gerhard Seidenspinner hatte anlässlich seines 90. Geburtstages Anfang Juli um Spenden für die Grundschule in Rauenberg anstelle von Geschenken von seinen Gratulanten gebeten. Am vergangenen Freitag fand an der Grundschulenun die Übergabe der Spenden von gerhard seidenspinner an den Förderverein der Schule statt.

Seidenspinner trat im Jahre 1958 seine erste Stelle als Lehrer in Rauenberg an, wurde später nach Wenkheim versetzt.

Nach weiteren Stationen in Werbach und Ebenheid kam er Anfang der 70er Jahre wieder nach Rauenberg zurück, wo er bis zu seiner Pensionierung als Lehrer tätig war.

Aufgrund seiner langjährigen Verbundenheit zur Grundschule Rauenberg war es ihm eine Herzensangelegenheit, die Schüler der Grundschule mit einer Spende zu unterstützen.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Klaus Böxler, und die Rektorin der Grundschule ,Katja Roth, freuten sich natürlich über die Spende in Höhe von 460 Euro und bedankten sich gemeinsam mit den Schülern herzlich beim Jubilar. föve

