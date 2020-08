Ein Ort, um sich Mut zu holen

Dank eines Stifters gibt es nun eine neue Marienfigur im Park des Freudenberger Otto-Rauch-Stifts.

Freudenberg. Im Rahmen eines Gottesdienst im Freien zu Mariä Himmelfahrt wurde die neue Marienfigur im Park vor dem Otto-Rauch-Stift in Freudenberg gesegnet. Zu verdanken ist die Figur einem Nachlass des Freudenberger Walter Neumann. Dieser war zu Lebzeiten sehr engagiert in der Stadt.

Geleitet wurde der Gottesdienst am Samstagnachmittag von Diakon Michael Baumann. Für die musikalische Begleitung sorgte eine Abordnung der Stadtkapelle Freudenberg. Baumann berichtete, vor vier Jahren, am 3. September 2016, sei Neumann verstorben. Zuvor lebte er einige Jahre im Otto-Rauch-Stift. Er habe dieses in seinem Testament bedacht, verbunden mit der Bitte etwas anzuschaffen, was den Menschen Freude bereit, ein Ziel für sie ist und ihnen gut tut.

Da Neumann ein religiöser Mensch war und ihm die Gottesmutter Maria viel bedeutete, sei die Idee entstanden, ein Marienbild für den Park vor der Anlage anfertigen zu lassen. „Neumann ging gerne spazieren und wollte dafür ein Ziel“, so Baumann.

Ein solches wolle man mit der Figur schaffen. Im Vorstand der Stiftung habe Einigkeit über die Anschaffung geherrscht. Baumann lobte den Bildhauer Alexander Schwarz aus Dorfprozelten, der die Figur aus Buntsandstein als Auftragsarbeit anfertigte dafür, dass er die Wünsche der Stiftung sehr gut umgesetzt habe: „Kompliment für das Werk.“

Alle würden sich darüber freuen, dass Freudenberg um ein Kunstwerk und Zeichen des Glaubens reicher ist. Dank sprach er zudem der Frauengemeinschaft Freudenberg und einer Privatperson aus, die durch ihre Spenden die Anschaffung von drei Bänken im Bereich der Figur ermöglichten. Im Herbst solle nun noch eine Bepflanzung folgen. Zu ihr gehöre auch ein Baum der als Regenschutz und Schattenspender dienen werde.

Das Evangelium, ein Loblied auf Maria, las in ökumenischer Verbundenheit die evangelische Kirchenälteste Margarete Zängerlein vor. In seiner Predigt betonte Baumann: „Wir können von Maria lernen, wenn es uns schlecht geht, auf das Gute im Leben zu sehen.“ Die Menschen bräuchten Orte, wo sie sich Mut holen können. Dieser Ort sei die neue Figur. Die Leute könnten vom Mut der Maria lernen, die immer vorwärts schaute.

Außerdem könnten die Menschen ihre Last bei der Gottesmutter abladen. „Damit dies hier ein Ort wird von dem Segen ausgeht, segnen wir ihn und erfüllen Neumanns Wunsch.“ Der Stifter der Mittel wäre am Sonntag 95 Jahre alt geworden, so passe der Termin der Segnung besonders gut.

Im Sockel der Figur ist „Ave Maria“ eingeschlagen. Es heißt übersetzt „Gegrüßet seist du Maria“ und sei das bekannteste und erste Mariengebet, das sich über Jahrtausende gehalten habe. Zur Figur selbst erklärte er, Schwarz habe diese in den Steinquader hinein gemeißelt. Maria werde nicht herausgehoben, sondern als Frau dargestellt, die in ihrem Ursprung verwurzelt war. Dies passe zu ihrem Leben als Erdverbundene und mit Gott verbundene Frau.

Sie habe es in ihrem Leben und mit ihrem Sohn Jesus nicht leicht gehabt. Am Ende seien sie im Himmel aufgenommen worden. „Auch uns steht der Himmel offen“, so Baumann. Dies solle die Figur zeigen.

Dem Stiftungsvorstand sei wichtig gewesen Maria mit Jesus als Kind darzustellen. Sie schaue ihren Sohn gütig an. „Sie hält uns Jesus entgegen. Dies zeigt ihre Botschaft, hört auf ihn.“

Dank sprach Baumann Raphael Pioch aus. Er scheidet durch seinen Gang in den Ruhestand aus dem Amt des stellvertretenden Vorsitzenden der Otto-Rauch-Stiftung aus. Er lobte ihn für alles was er in 21 Jahren für das Stift und die Menschen dort gemacht habe.

Nach dem Gottesdienst stellte Bildhauer Schwarz im FN-Gespräch erfreut fest: „Für einen Auftragsbildhauer ist es das größte Lob, wenn der Auftraggeber sagt, es ist genauso geworden wie wir es uns vorgestellt haben.“ Genau dies hatte Baumann zuvor betont. „Um dies zu erreichen, haben wir im Vorfeld viele Gespräche geführt, ergänzte Schwarz.

