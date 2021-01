„Die Marke soll wieder strahlen“

Die bekannte Destillerie der Gebrüder Josef und Matthäus Ziegler aus Freudenberg hat seit diesem Jahr einen neuen Besitzer.

Freudenberg. Der bisherige Eigentümer der Destillerie Ziegler, die Weinhandelsgruppe Hawesko hat das Traditionsunternehmen zum 31. Dezember an einen nicht öffentlich benannten Käufer veräußert. Damit trennt sich der Konzern vom einzigen Produktionsbetrieb der Gruppe.

Hintergrund der Transaktion im Volumen eines mittleren einstelligen Millionenbereichs ist, laut Hawesko, die Straffung des eigenen Firmenportfolios und der klare Fokus auf den Handel von hochwertigen Weinen, Champagnern und Spirituosen. „Der Verkauf von Ziegler ist der konsequente Schritt in der Umsetzung unserer Strategie, da wir uns auf den Handel fokussieren. Dieses Divestment war schon länger geplant und wir freuen uns gerade in diesen turbulenten Zeiten über diese erfolgreiche Transaktion“, ließ Hawesko-Vorstandschef Thorsten Hermelink offiziell mitteilen.

Die Brennerei Ziegler wurde 1865 in Freudenberg am Main gegründet. Ziegler produziert bis heute auf dem ursprünglichen Gelände Edeldestillate in echter Handarbeit, wie „Wildkirsch Nr. 1“ sowie „Aureum“, der erste Single Malt Whisky vom Untermain.

„Aus Sicht der Kunden bedeutet der Verkauf keine Veränderung. Europas größte Premium Weinhandelsgruppe Hawesko wird weiterhin der exklusive Distributeur für Ziegler-Produkte in Deutschland bleiben“, so der Konzern.

Auf Nachfrage erklärte das Unternehmen Ziegler die weiteren Pläne nach dem Eigentümerwechsel. „Ziel ist es, die Marke Ziegler, mit Blick auf ihre große Vergangenheit, wieder strahlen zu lassen und die Brennerei in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Entsprechend wird das Team sukzessive verstärkt und es werden neue Arbeitsplätze in Freudenberg geschaffen“, heißt es von der Destillerie.

Im Hinblick auf die Bedeutung des Verkaufs für die Kunden wurde erklärt, dass in Freudenberg seit 155 Jahren auf höchster Qualität gebrannt werde. Dieser Tradition sei Ziegler verpflichtet. „Ein Versprechen, das wir gegenüber unseren Kunden, der Stadt Freudenberg und der ganzen Region abgegeben haben und weiter bekräftigen.“ Man wolle den Standort für Ziegler-Kunden in Zukunft erlebbar machen. Deshalb will sich das Unternehmen den Ziegler-Klassikern wie auch neuen Produktideen widmen.

Einen Wechsel gab es außerdem an der Spitze von Ziegler. Ralf Henseleit schied aus der Geschäftsführung aus. Seit Januar 2021 ist Alexander Pietsch neuer Geschäftsführer. Er lenkt die Geschäfte zusammen mit Stefan Weis, der der Geschäftsführung seit mehreren Jahren angehört. „Der Wechsel in der Geschäftsführung geschah im Herbst letzten Jahres durch den damaligen Eigentümer. Mit Jahresbeginn wurde die Führung des Unternehmens weiter verstärkt, um die Brennerei Ziegler, von einem Teil eines Konzerns und Produktionsbetrieb, wieder zu einem eigenständigen Unternehmen zu entwickeln“, ließ das Unternehmen verlauten.

