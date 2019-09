Deckel sammeln für ein neues Dach

Boxtal.Schon zum dritten Mal machen die Boxtaler Sportler des SC Eintracht Boxtal bei der „Coca-Cola Vereinsgeschichte“ mit. Beim Wettbewerb der Amateurvereine müssen Codes aus Deckeln der Aktionsprodukte des Softdrinkherstellers auf einer Internetseite eingegeben werden. Wer die meisten Codes sammelt, wird mit Preisen belohnt.

Vor zwei Jahren hatten sich die Boxtaler den Gesamtsieg und damit 25 000 Euro geholt. Das Geld floss in den Bau des Duschtrakts am Sportheim. Im vergangenen Jahr holte man sich zwei Wochensiege. Das Ergebnis waren 10 000 Euro, die dafür verwendet wurden, den Hang am Sportgelände ein Stück abzugraben und den Weg dort zu befestigen. Außerdem gewannen die Boxtaler 2018 eine Begegnung mit dem VfL Wolfsburg sowie eine Teamreise nach Montafon in Österreich. „Das waren super Erlebnisse“, schwärmte Harald Enzmann, Vorsitzender des SC. „Für uns war klar, wir machen dieses Jahr wieder mit“, stellte er fest.

Gruppe gegründet

Inzwischen hat sich im Verein eine „Cola-Gruppe“ gegründet. Die über 30 Helfer darin hätten schon auf den neuen Wettbewerbsstart gewartet. Mögliche Gewinne sollen wieder allen Sportlern zugutekommen. „Wir möchten damit unter anderem das Dach des Vereinsheims sanieren.“ Es stamme noch aus der Bauzeit des Sportheims in den 1980er Jahren und sei undicht.

Aktuell ist es durch eine Plane abgedeckt. Man will das rund hundert Quadratmeter große Dach neu mit Sandwichplatten decken. Die diesjährige „Vereinsgeschichte“ startete am 1. August. „Uns war aber von Anfang an klar, dieses Jahr wird es schwieriger, da die Gewinncodes nur noch auf Dosen und Einwegflaschen aufgedruckt sind, nicht mehr auf Mehrweg wie die letzten Jahre“, so Enzmann. Von Anfang an startete man voll durch. Eine große Hilfe dabei waren die Kontakte, die in den letzten beiden Jahren entstanden. Der SC wird von Getränkehändlern und Supermärkten unterstützt.

Jeden Tag unterwegs

So werden die Deckel in insgesamt rund 40 Märkten im Main-Tauber-Kreis und rund um Aschaffenburg abgeholt. 14 Leute sind dafür unterwegs. „Wir fahren fast jeden Tag herum.“ Außerdem sei ganz Boxtal motiviert, Codes zu sammeln und einzugeben. „Alle sind heiß, es ist auch ein Spiel.“ Man müsse nicht mehr aktiv um Unterstützer werben. „Diese kommen automatisch und wollen mitmachen. Die Gruppe wächst“, freute sich der Vorsitzende.

In den ersten Tagen nach Aktionsstart sei die Sache langsam angelaufen, da es noch nicht so viele Produkte mit Aktionscodes gab. „Seit rund 14 Tagen gab es eine deutliche Steigerung an eingegebenen Codes.“ Über den ersten Sieg konnten sich die Boxtaler schon freuen.

Am 26. August erreichten sie den Wochensieg und gewannen damit 5000 Euro. „Es war ein harter Kampf“. Boxtal siegte damals mit 9 331 Codes vor dem Mühlheimer FC mit 8 918 Codes. „In einer Stunde kann ein einzelner Helfer rund 150 Codes eingeben“, verdeutlichte Enzmann, wie schnell sich Ränge ändern können. Mit dem Wochengewinn sei die Dachsanierung gesichert. „Zusammen mit Geld aus unseren Rücklagen können wir diese angehen.“ Natürlich kämpft der Verein aber um weitere Preise.

Bisher hätten die ersten sechs Platzierungen das Rennen unter sich ausgemacht. „Es ist aber noch alles offen“, betonte Enzmann. „Jetzt heißt es: weiter sammeln“. Dazu will man Aktionspackungen nutzen, die bei vier Flaschen acht Codes enthalten. Es ist Taktik gefragt. Man müsse sich überlegen, wann man die Codes eingibt. „Wir wollen den Gegner in Sicherheit wiegen, statt ihn zu motivieren, mehr Codes zu sammeln.“

Weitere Gewinne will der Verein in den Umbau des Sportheims und die Sportplatzgestaltung investieren. Das Team ist sich bewusst, dass es diesmal nicht einfach wird, in den Top fünf zu bleiben. „Aber wir geben alles.“ Am Mittwochmorgen befand sich der Verein auf Platz drei des Gesamtrankings. Bis zur Topposition fehlten zu diesem Zeitpunkt noch rund 3700 Codes. Der Wettbewerb läuft bis Montag, 30. September, 0 Uhr. Bis dahin hofft der Verein auf die Unterstützung vieles Sammler: „Egal wo jemand wohnt, wir freuen uns über jede Hilfe“. bdg

