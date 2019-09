Das Zusammensein genossen

Freudenberg.Seinen 20. Geburtstag feierte das Freudenberger Caritas-Altenpflegeheim Otto-Rauch-Stift in diesem Jahr. Vor wenigen Wochen tat man das mit einer festlichen Veranstaltung für Mitarbeiter, ehrenamtliche Helfer und Unterstützer (wir berichteten). Am Samstag folgte Teil zwei mit Pauken, Trompeten und Trommeln.

Der Tag der offenen Tür begann am Vormittag mit einem eindrucksvollen Gottesdienst, von dem noch am Nachmittag viele schwärmten.

Wenn im Otto-Rauch-Stift ein Gottesdienst gefeiert werde, dann komme entweder ein Baumann oder ein Michael, hatte Diakon Michael Baumann beim Festakt schmunzelnd informiert. Diesmal traf das in besonderem Maße zu. Denn den Gottesdienst hielten Pfarrer Reinhold Baumann sowie die Diakone Michael Schlör und Michael Baumann gemeinsam. Schon das machte ihn vor allem für die betagten Besucher zu einem außergewöhnlichen Ereignis.

Viel Trubel herrschte den ganzen Tag im Otto-Rauch-Stift. Dafür sorgten auch die Senioren selbst. Etwa in der Trommelgruppe. Zusammen mit Betreuungsassistent Kerry Happ hauten die Damen – Männer glänzten in der Gruppe durch Abwesenheit – kräftig und rhythmisch nicht nur auf die Pauke. Alle hatten viel Spaß dabei.

Noch wesentlich mehr Instrumente als „nur“ Trommeln hatte die Stadtkapelle dabei, die Bewohner und Besucher mit ihrem schwungvollen Spiel bestens unterhielt. Wer wollte, konnte sich zwischendurch geführten Rundgängen durch das Stift anschließen oder die Arbeiten bewundern, die in den kreativen und künstlerisch „angehauchten“ Gruppen, die in der Einrichtung angeboten werden, entstanden sind. Vor allem aber genoss man das Zusammensein bei schönstem Wetter im Garten oder in der Cafeteria des Hauses. Natürlich wurde man auch am Tag der offenen Tür bestens umsorgt von der Leiterin des Otto-Rauch-Stifts, Monika Schäfer, und ihren Mitarbeitern. ek

