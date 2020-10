Das Motto lautet „Fair statt mehr“

Freudenberg.Die Global Marshall Plan Lokalgruppe Freudenberg unterstützt seit einigen Jahren die Partnerschaft Baden-Württembergs mit Burundi. So wird der Vertrieb des „Café du Burundi“ in der Fairtrade Stadt Freudenberg aktiv gefördert. Ebenso wird dafür gesorgt, dass die „Gute Schokolade“ von Plant for the Planet in Freudenberg gekauft werden kann.

Zur bundesweit ausgerufenen „Fairen Woche“ vom Mitte September hatte sich die Freudenberger Gruppe eine besondere Aktion vorgenommen. Unter dem Motto „Fair statt mehr“ sollten noch mehr Menschen für den fairen Handel begeistert werden und seine Wirkungen auf die Erzeuger sichtbar gemacht werden, so dass auch die Menschen im Globalen Süden ein gutes Leben führen können.

Ein Informationsstand vor einem Supermarkt machte auf die Not durch gewaltige Überflutungen in Burundi aufmerksam und rief zur finanziellen Unterstützung auf. Die Überschwemmungen in Burundi sind durch den Klimawandel bedingt. Es seien 5000 Familien in Mitleidenschaft gezogen worden, die von der korrupten Regierung im Stich gelassen würden, wie es im Faltblatt der Gruppe heißt. Faltblätter, die über die schwierige Situation und die Machenschaften der Regierung informierten wurden verteilt. An Gesprächen Interessierte wurden natürlich auch mit frisch gebrühtem Kaffee aus Burundi versorgt. Ein Gruppenmitglied brachte jede Menge selbstgenähte waschbare Mund- Nasenschutzmasken mit, die gegen eine Spende gekauft werden konnten. Klaus Hildenbrand, der Sprecher der Gruppe, freute sich, dass nach Beendigung dieser Aktion einige Spenden auf das eingerichtete Spendenkonto eingezahlt werden konnten.

Die Global Marshall Plan Lokalgruppe konnte an diesem Samstag nur einen kleinen Teil der Bevölkerung erreichen und hofft deshalb auf weitere Spenden. Diese gehen an das Katholisches Pfarramt Freudenberg, Sparkasse Tauberfranken IBAN: DE47 6735 2565 0002 2683 73 BIC SOLADES1TBB, unter Kennwort: Burundi-Hilfe.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.10.2020