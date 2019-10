Damit keine Verbuschung droht

Die Beweidung des Landschaftsschutzgebiets um Boxtal mit Schafen verhindert ein Zuwuchern der Fläche. Zukünftig wird eine neue Schäferei diese Aufgabe übernehmen.

Boxtal. Um eine Verbuschung der Wiesenflächen rund um Boxtal zu verhindern, setzt man auf die Beweidung mit Schafen. Die Wiesenflächen sind Teil eines Landschaftsschutzgebiets und „FFH-Gebiets“. FFH-Gebiete sind spezielle europäische Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz.

Zum 1. Januar 2018 hatte die Verwaltung einen Vertrag mit dem Schäfer Josef Wolf geschlossen. Da dieser die Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben konnte, suchte er einen Nachfolger. Ab Anfang 2020 übernimmt die Schäferei Schuck aus Helmstadt die Beweidungsverträge. Sie kümmert sich bereits seit 1. August im Auftrag von Wolf um die Flächen.

In der Ortschaftsratsitzung am Dienstag im Gemeindezentrum stellte sich Schäferin Petra Schuck vor und beantwortete die Fragen von Räten und Bürgern. Schuck ist 30 Jahre alt, gelernte Schäferin und seit 2012 Tierwirtschaftsmeisterin Fachrichtung Schäferei. Den Schäfereibetrieb führt sie zusammen mit ihrem Bruder und ihrem Vater als Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Zudem hat das Unternehmen zwei Angestellte. Bisher beweidet die Schäferei Schuck Flächen im Main-Tauber-Kreis unter anderem im Bereich Tauberbischofsheim mit insgesamt 700 Mutterschafen. Schuck übernimmt zusätzlich nun die 400 Tiere der Schäferei Wolf, die auf Boxtaler Gemarkung grasen.

Die Schäferin erklärte, sie werde die Beweidung auf reine Koppelhaltung umstellen. Je nach Arbeitsaufwand werde sie ein bis zwei Stunden pro Tag vor Ort sein. Unter anderem durch ausreichend große Wasservorräte, werde die Versorgung der Schafe ganztags sichergestellt.

„Die Landschaftspflege im FFH- Gebiet wird durch die Koppelhaltung gewährleistet“, erklärte Schuck auf Nachfrage von Ortschaftsrat Peter Eckert. Die Schafe würden auf den begrenzten Flächen sogar mehr fressen als platt trampeln. Die Koppelgröße wird so gewählt, dass die Schafe die Fläche innerhalb eines Tages abfressen und dabei auch satt werden. Jeden Tag werde eine neue Weidefläche als Koppel eingezäunt, dabei komme ein Elektrozaun zum Einsatz.

Zur Frage wie groß die Koppeln sein werden, schätzte Schuck rund 0,5 bis einen Hektar. Sie müsse die Boxtaler Schafe aber erst genau kennenlernen, um konkrete Aussagen treffen zu können. Außerdem wolle sie erst die Stärke des Bewuchs beobachten, um diesen abschätzen zu können. In Zeiten mit stärkerem Bewuchs könnte die Weidefläche verkleinert werden oder die Schafe länger auf einer Fläche bleiben. Eventuell könne sie auch einen Teil ihrer weiteren 700 Schafe zusätzlich zeitweise nach Boxtal bringen. Von Seiten der Räte und Bürger wurde darum gebeten, auch die Waldränder mit in die Koppelfläche einzubeziehen. Man möchte eine Ausbreitung des Waldes durch Verbuschung der Waldränder verhindern. Dies ist laut Schuck möglich.

Im Winter werden alle Schafe am Standort in Helmstadt gehalten, dort sei auch ein Stallbau geplant. Mit den Schafen aus Tauberbischofsheim sei sie bisher nach Helmstadt gelaufen. Die circa 35 Kilometer habe man in mehreren Tagesetappen absolviert. Wie die Tiere von Boxtal nah Helmstadt gebracht werden, sei noch offen. „Ich kenne die Strecke noch nicht und habe noch keine Zwischenplätze“, so Schuck. Eventuell wolle man die Schafe auch mit dem LKW transportieren. Zum Schutz der Bäume auf den beweideten Wiesen erklärte die Schäferin, man versuche diese so gut wie möglich zu schützen. So werden die Stämme mit Gülle eingeschmiert. Der Geruch halte die Schafe ab. „Es kann dennoch passieren, dass Schafe Bäume anfressen.“ In diesem Fall repariere sie die Stelle mit Baumwachs um den Stamm zu schützen. Der Flächenbesitzer werden im Beschädigungsfall informiert. „Für größere Schäden bin ich versichert“, erklärte Petra Schuck. Hinsichtlich der Einzäunung der Koppeln bat sie um Verständnis, wenn Wege einmal mit eingezäunt werden, damit auch diese abgefressen werden können. Offizielle Wege, wie ausgezeichnete Wanderwege, werde sie nicht einzäunen.

Die Bevölkerung bat sie um Mitteilung, wenn sie beobachten, dass Schafe ausgebrochen sind oder wenn deren Wasservorräte trotz täglichem Auffüllen einmal leer sein sollten. Ihre Telefonnummer findet man am Aushangkasten am Gemeindezentrum.

Ortsvorsteher Rolf Döhner erklärte zum Thema Bäume, der Beweidungsvertrag regle, dass die Schafe in der Zeit der Apfelernte vom 15. September bis 1. November auf Ausweichflächen gebracht werden müssen. Schuck sagte er die Unterstützung der Ortschaft zu. Döhner betonte, wie wichtig die Beweidung auf der rund 50 Hektar großen Fläche sei. Der Beweidungsvertrag mit der Schäferei Schuck wird bis 2026 laufen.

Eingangengen wurde in der Sitzung auch darauf, warum die Schäferei nur mit öffentlichen Zuschüssen der Landschaftspflege möglich ist. Schuck erklärte der Fleischpreis für ein Lamm liege bei 2,30 Euro pro Kilogramm Lebendgewicht. Ein Tier wiege zwischen 40 bis 50 Kilogramm. Für Altschafe erhalte man nicht mehr als durchschnittlich 25 Euro pro Tier. Dem gegenüber stehen die Kosten. „Verdient ist mit dem Fleischverkauf nichts.“ Auch der Wollepreis sei komplett zusammengebrochen. Früher habe es zumindest noch 30 Cent pro Kilogramm Wolle gegeben. Das Schären sei jedoch teurer. Letztes Jahr habe man gar nichts mehr für die Schafswolle bekommen.

