Bummeln an der Promenade

Freudenberg.Mit der Familie einen spätsommerlichen Tag in Freudenberg am Main erleben. Bummeln entlang der Mainpromenade schauen, shoppen und genießen – das ist der traditionelle Freudenberger Herbstmarkt, der am Sonntag, 15. September, mit Flohmarkt am Mainvorland stattfindet.

Der Herbstmarkt wird um 11.30 Uhr durch Bürgermeister Roger Henning und die Fränkische Apfelkönigin Veronika Breun eröffnet. Ein vielfältiges Warenangebot, unterschiedlichste kulinarische Verlockungen und Unterhaltung für Groß und Klein erwarten die Besucher.

Musik und Kunst

Die Stadtkapelle Freudenberg und die „Kern Brothers“ sorgen für beste musikalische Unterhaltung auf. Die Amtshausgalerie zeigt die Ausstellung „Augenblicke“ Malerei und Figuren in Ton von Rainer Bergmann und Christiane, das Fotomuseum und der Schiffsmodellsammlung sind geöffnet.

Von 14 bis 15 Uhr steht Bürgermeister Roger Henning in einer Fragestunde den Bürgern zur Verfügung. Lust auf „Trödel“? Jeder kann beim Flohmarkt dabei sein, als Käufer und Verkäufer. Alle Infos und das detaillierte Programm unter www.freudenberg-main.de. pm

