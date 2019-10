Borsche sorgten für gute Stimmung

Freudenberg.Beste Stimmung herrschte bei den Kerbeborsche und deren Gäste bei der „Fradeberger Kerb“ am Samstag in Freudenberg.

Am Vormittag trafen sich die jungen Männer bei Partymusik vor der Lindtalschule. Von dort zog man angeführt von der Stadtkapelle Freudenberg zum Kirchplatz. Mit dabei war auch die „Schlumpe“ eine adrett gekleidete Puppe aus Vlies mit Fußballkopf und Zöpfen. Jedes Jahr ist ein anderer Kerbeborsch für deren Wohl verantwortlich und darf sie bis Mitternacht nicht aus den Augen lassen. Diesmal wurde die „Schlumpe“ auf eine Sackkarre gesetzt und zur Kerb mitgenommen. Mitgetragen wurde beim Umzug auch der Kerbebaum. Dies war die Aufgabe der „Frischlinge“, die erstmals bei der Kerb mitmachen. Die Sicherung des Zugs übernahm die Freiwillige Feuerwehr Freudenberg.

Der Kerbebaum wurde am Kirchplatz aufgestellt. Anschließend zelebrierte Diakon Michael Baumann einen Kerbegottesdienst, den die Borschen mitgestalteten. Danach feierte man gemeinsam mit einem Mittagessen ein Kirchplatzfest.

Während sich dieses eher an die älteren Besucher richtete, feierten die meist jüngeren Kerbefans am Abend in der Turnhalle zur Musik der Bretzfelder Band „Snow“.

Um 22 Uhr zogen die Kerbeborsche in die Halle ein. Bevor sie zur Party entlassen wurden, stand noch das Aufnahmeritual der „Frischlinge“ an. Dieses bestand aus dem Kerbeschwur, einer symbolischen „Backpfeife“ und der Übergabe des Kerbetuchs. Am Abend wurden die Organisatoren von Helfern aus anderen Freudenberger Vereinen unterstützt.

Zum fünften Mal feierte die Kerbegesellschaft, die eine Gruppe der katholischen Kirchengemeinde Freudenberg ist, ihre Kerb. Waren anfangs 15 Leute dabei, sind es mittlerweile 49 Borsche zwischen 16 und 33 Jahren. Alle Aktiven waren sich am Vormittag einig, dass man bei der Kerb neue Leute kennenlernen und zusammenwachsen könne. bdg

