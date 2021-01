Bis Ende Dezember lediglich 41 Infizierte

Kreuzwertheim.Wie Bürgermeister Klaus Thoma berichtete, erhalte die Verwaltung viele Anfragen im Hinblick auf die Coronaimpfung und das Thema FFP2-Masken. In der Sitzung ging er auf die Coronasituation ein. Außerdem beschloss der Rat Unterstützungsmaßnahmen.

Der 7-Tage Inzidenzwert sei im Landkreis im Herbst zeitweise bei knapp unter 300 gelegen, er habe sich wieder deutlich reduziert und schwanke seit Tagen zwischen rund 60 und 150 Fällen pro 100 000 Einwohner. Erschreckend sei die außerordentlich hohe Fallsterblichkeit. Der Landkreis habe hier den zweithöchsten Wert in ganz Deutschland. Kreuzwertheim kam bisher glimpflich durch die Pandemie.

„Die Anzahl der Infizierten in Kreuzwertheim seit Beginn der Pandemie liegt mit Stand 25. Dezember bei lediglich 41 Personen.“ Erfreulicherweise sei nach den letzten Veröffentlichungen noch kein Fall im Seniorenheim Rosenglück zu verzeichnen gewesen.

„Impfungen im Impfzentrum Lohr werden frühestens ab Mitte Februar anlaufen. Dies hängt aber nach wie vor von ausreichend verfügbaren Impfstoff ab.“ Viele Senioren und Personen mit eingeschränkter Mobilität lebten zuhause und hätten Probleme ins Impfzentrum zu gelangen. Auch hätten nicht alle Angehörige, die sie dabei unterstützen können. Die Krisensituation erfordere Solidarität und den Zusammenhalt in der Gemeinde. Der Gemeinderat beschloss daher verschiedene Maßnahmen, um diese Menschen zu unterstützen. Einerseits wird über das Amtsblatt ein Aufruf für Nachbarschaftshilfe gestartet.

Menschen, die einen Fahrer zum Impfzentrum suchen und Bürger die bereit sind zu fahren, sollen sich bei der Verwaltung melden, die dann vermittelt. Außerdem plant die Marktgemeinde zusammen mit dem Bürgerbusverein und der örtlichen Bereitschaft des BRK, einen Fahrdienst ins Impfzentrum Lohr einzurichten. Abzuklären se noch, wie viele Personen man gleichzeitig befördern dürfe. „Voraussetzung ist das Tragen einer FFP2 Maske und möglichst große Sitzabstände und Durchlüften.“ Er hoffe, dass man drei bis vier Personen gleichzeitig hinbringen könne.

Termine nach Orten vergeben

Bedingung für die Realisierung ist aber, dass zeitgleiche Impftermine für die gefahrenen Personen vereinbart werden können. Ob dies möglich ist, stand zum Zeitpunkt der Sitzung noch nicht fest. Aus Reihen des Gremiums wurde vorgeschlagen, beim Landratsamt anzuregen, dass Impftermine nach Ortschaften vergeben werden. Sies würde solche Dienste vereinfachen.

Der Marktgemeinderat beschloss, dass die Auslagen des Bürgerbusvereins und der BRK Bereitschaft für den Fahrdienst zum Impfzentrum übernommen werden, falls von anderer Stelle keine Kostenübernahme erfolgt.

Thoma wies weiter darauf hin, dass auf überörtliche Ebene geprüft werde, ob man Menschen, die zuhause leben, aber nicht mehr mobil sind per Krankentransport zum Impfzentrum bringen könne oder diese über mobile Impfteams versorge.

Weiterhin besteht die konkrete Überlegung der Schaefers Apotheke, in Kooperation mit der Gemeinde ein „Corona-Schnelltestzentrum“ in der Dreschhalle einzurichten. Hierzu müssten allerdings noch einige rechtliche Detailfragen geklärt werden. „Solch ein Angebot wäre wichtig und gut, um den Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen“, so Thoma. Der Gemeinderat stimmte zu, dass man das Schnelltestzentrum durch Bereitstellung der Dreschhalle dafür unterstütz.

Weiter informierte Thoma über kostenlose Möglichkeiten eine FFP2-Maske zu erhalten. Finanziell Bedürftige bekommen diese direkt vom Freistaat zugesandt. Zudem stellt Bayern pflegenden Angehörigen insgesamt eine Million Masken der Kategorie kostenfrei zur Verfügung. Die Hauptpflegeperson erhält einmalig drei Schutzmasken.

Die Ausgabe dieser erfolgt am Mittwoch, 27. Januar, von 9 bis 14 Uhr und am Donnerstag, 28. Januar, von 14 bis 18 Uhr im Fürstin-Wanda-Huas. Als Nachweis der Bezugsberechtigung ist zur Abholung das Schreiben der Pflegekasse mit Feststellung des Pflegegrads mitzubringen. Weiterhin rief Thoma die gesamte Bevölkerung aus, das Angebot der freiwilligen Coronaimpfung anzunehmen.

Im Punkt aktuelle Anfragen wurde, wie bereits in einer der vorangegangenen Sitzungen, darum gebeten, ein Parkverbot für Kühl LKW auf dem Parkplatz in der Straße „Am Laufer“ einzurichten.

Diese würden dort über Nacht ihre Pause mit laufendem Kühler machen, was eine starke Lärmbelästigung für die Anwohner darstelle. Thoma erklärte, man habe den Antrag an das staatliche Bauamt weitergegeben, aber noch keine Rückmeldung erhalten.

Schottergärten verhindern

Die Fraktion der Freien Wähler Kreuzwertheim reichte einen Antrag auf Erlass einer Satzung zur Gestaltung unbebauter Flächen auf bebauten Grundstücken ein. Im Antrag heißt es, am 1. Februar 2021 tritt das Gesetz zur Vereinfachung baurechtlicher Regelungen und zur Beschleunigung sowie Förderung des Wohnungsbaus in Kraft. Darin werden Gemeinden ermächtigt, Satzungen zu erlassen, die die Gestaltung unbebauter Flächen auf bebauten Grundstücken regulieren. Damit könne man zum Beispiel Steingärten, Schottergärten und Kunstrasen verhindern. Im Hinblick auf Klimawandel, Artenschutz und Biodiversität beantragten sie, einen entspreche Satzung zu erlassen. bdg

