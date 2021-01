Betstunde als Kraftquelle für Geist und Seele

Freudenberg.Coronabedingt konnte die Ewige Anbetung in St. Laurentius Freudenberg nicht wie gewohnt stattfinden. Aus diesem Grund wurde nur zu einer Betstunde am vergangenen Samstagabend in die Pfarrkirche eingeladen, wo sich unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen zahlreiche Gemeindemitglieder einfanden.

Es herrschte in der durch zahlreiche Kerzen erleuchteten Kirche mit der Monstranz im Mittelpunkt eine besondere Atmosphäre. Die von Edith Haamann und Walter Kobes gesungenen Lieder und die von Rosemarie Albert und Diakon Michael Baumann vorgetragenen Gebete und Texte brachten Dank und Bitten zum Ausdruck, ermutigten aber auch zu Hoffnung und Gottvertrauen. Unter der Monstranz hatte Michael Baumann eine Mund-Nasenmaske und einen Corona-Schutzanzug gelegt, wie sie die Pflegerinnen und Pfleger im Otto-Rauch-Stift tragen.

Damit wurde eine Verbindung zu allen Coronakranken und Pflegenden geschaffen und auch in diesem Anliegen gebetet. „Gottes guter Segen sei mit euch, dass er euch schütze, dass er euch nütze, auf allen Wegen“, mit diesem Lied endete dieser Gottesdienst nach dem feierlichen Schlusssegen.

Diese Gestaltung zeigte, dass trotz aller Einschränkungen und großen körperlichen Abstände Verbundenheit und Gemeinschaft möglich ist und gerade in dieser schweren Zeit Gottesdienste zu einer Kraftquelle für Geist und Seele werden können. sef

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.01.2021