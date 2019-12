Besondere Atmosphäre rund ums Amtshaus

Freudenberg.Mit Liebe handgemacht und in besonderer Atmosphäre verkauft, so lässt sich der Weihnachtsmarkt in und um das Freudenberger Amtshaus am Wochenende zusammenfassen.

Wer sich vor Ort stärken wollte, hatte bei allerlei Ständen von Wild über Deftiges bis zu Süßem viele Möglichkeiten. Eine große Zahl an Ständen bot zudem Schönes, Nützliches und Leckeres für zu Hause.

Ein besonderer Blickfang war die Krippe mit nahezu lebensgroßen Holzfiguren in der Nähe des Amtshaushofs. Im Kochskeller konnten sich die Gäste unter anderem mit Honig, Schmuck, Kräutern, Gelees, Marmeladen und weihnachtlichen Schokofrüchten eindecken. Zwei Frauen verkauften Handgestricktes für den Winter und zeigten gleich vor Ort ihr Können. An einem weiteren Stand hieß es: „Regional, Bio und Upcycling“. Aus Resten und heimischen Produkten wurde viel Neues. Neben Seifen und verschiedenen Produkten zur Entspannung boten die Verkäuferinnen Kerzen, die sie aus Kerzenresten eingeschmolzen hatten sowie Ökoanzünder aus Wachsresten,Eierschalen und Holzwolle. Hinzu kamen unter anderem Tannenzapfen aus heimischem Wald und Lorbeer aus dem eigenen Garten.

Im Amtshaushof wurden zum Beispiel Besonderheiten mit Safran aus Franken angeboten. Das wertvolle Gewürz wird in der Nähe von Kitzingen angebaut. Ebenso bot der Standbetreiber Olivenprodukte von seiner Familie aus Griechenland. An anderen Ständen gab es Dekoration unter anderem aus Holz. Diese wurde auch im Amtshaus angeboten.

Unter den Holzkünstlern war Klaus Malek aus Sonderriet. Er hatte der Stadt auch ein besonderes Geschenk gemacht, eine Holztafel mit der Aufschrift „Freudenberger Weihnachtsmarkt“ und dem Stadtlogo. Diese fand auf der Außentreppe zum Amtshauskeller einen würdigen Platz.

Im Amtshaus wurde zudem Schönes aus Stoff, verschiedene Geschenkideen und Kugeln aus Acrylglas angeboten. Außerdem gab es selbstgebackene Plätzchen und Stollen. In der Amtshausgalerie konnte man beim Genuss von Kaffee und Kuchen besondere Werke bewundern. Die „kleinen Künstler“ aus der Kindertagesstätte St. Josef Freudenberg stellten dort ihre Sternbilder aus.

Auch im Amtshauskeller ließen die Stände keine Wünsche offen. Es gab unter anderem Fleisch und Wurst vom eigenen Hof aus Großheubach, kraftspendende Energiesteine, Bilder und Mandalas, Schmuck, kleine und große selbstgebaute Holzkrippen, Christbaumanhänger und Weiteres für weihnachtlichen Flair in den eigenen vier Wänden.

Zudem wurde am gesamten Wochenende ein umfangreiches Programm geboten. Am Samstag gab es Auftritte des Schulorchester der Musikschule und der „Freudenberger Goldkehlchen“, die Klöpperin zeigte ihr Können und knotetet feie Spitzen. Im Spitzboden des Rathaus lauschten die Kinder Märchen, die Stadtkapelle spielte auf dem Markt Weihnachtslieder und der Männerchor erfreute mit seinem Gesang. Weihnachtliche Klänge gab es auch von Axel Köhnert auf seiner Panflöte und vom Freudenberger Blockflöten Ensemble zu hören. Am Samstagabend sorgte „famos-finest unplugged music“ für Stimmung im Amtshaushof.

Am Sonntag stattet der Nikolaus den Kleinen Marktgästen einen Besuch ab, und es gab eine Bastelaktion mit „Fun for Kids.“ Weihnachtliche Klänge bot das Jugendblasorchester der Stadtkapelle Freudenberg. Zudem stimmte der gemischte Chor Belcanto des Männergesangverein Freudenberg Weihnachtslieder an. Geöffnet hatte auch das Schiffsmodellmuseum und das Fotomuseum „Sammlung Schuhmann“ im Amtshaus. So blieb an den beiden Markttagen fast kein Wunsch unerfüllt.

