Besinnliche Kulisse

Freudenberg.Die Pfarrgemeinde Sankt Laurentius lud kürzlich alle Christen ein, den Tag in der nicht alltäglichen Umgebung der Friedhofskapelle mit gemeinsamem Abendgebet ausklingen zu lassen.

Musikalisch abgerundet

Die schön ausgeleuchtete Kapelle bot im Innenraum mit ihren zahlreichen biblischen Szenen, die teilweise bis in das Jahr 1290 zurückgehen, und ihrer beeindruckenden Akustik den Besuchern ein besinnliches Ambiente. Diakon Michael Baumann gab jedem Besucher Raum, Gott in Gebeten und Liedern nahe zu kommen. Ebenfalls mitgestaltet wurde die Gebetsstunde von Axel Köhnert, der auf seiner Panflöte unter anderem das Lied zu Dietrich Bonhoeffers „Von guten Mächten treu und still umgeben“ spielte und somit das Abendgebet musikalisch abrundete.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019