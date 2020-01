Bereicherung für die Region

Ebenheid.Die Jahreshauptversammlung der Modellflugfreunde Ebenheid fand am vergangenen Samstag im Tennenhof statt. Neben zahlreichen Vereinsmitgliedern freute sich der Vorsitzende Edgar Arnold ganz besonders, den Bürgermeister der Stadt Freudenberg, Roger Henning, sowie den Ebenheider Ortsvorsteher Siegfried Berg begrüßen zu können.

Zunächst bedankte sich Edgar Arnold für das herausragende Engagement einiger Mitglieder. Anschließend berichtete er über die wichtigsten Ereignisse und Tätigkeiten aus dem vergangenen Jahr.

Besuch der Schüler

Einer der Höhepunkte war der Besuch von rund 150 Schülern der Lindtalschule Freudenberg und der Eichwaldgrundschule Rauenberg mit ihren Lehrern.

Unterstützt wurde der Erlebnistag, der unter dem Motto „Faszination Modellflug“ stand, von den Mitgliedern der beiden Fördervereine. Die Kinder waren von den Vorführungen und Erklärungen der Piloten sichtlich begeistert.

Über einen ausgeglichenen Kassenstand berichtete Kassierer Bernd Berberich. Der Verein habe trotz größerer Investitionen nachhaltig gewirtschaftet. Dem Bericht von Schriftführer Oliver Berberich zufolge erfuhren die Zuhörer eine rege aktive Tätigkeit im Vereinsleben.

Nach der Entlastung des Vorstands und der nachfolgenden Wahl wurde die bisherige Vereinsführung in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Bürgermeister Roger Henning, der in seinen Grußworten die Bedeutung der Nachwuchsgewinnung in den Vereinen hervorhob, freute sich über die hervorragende Jugendarbeit, um die sich primär Stellvertreter Hubert Berberich kümmert.

Roger Henning sei stolz, dass Ebenheid über einen Modellflugplatz verfüge und somit als Werbeträger weit über die Stadtgrenzen hinaus fungiere. Dies führe zu einem überregionalen Bekanntheitsgrad. Der Ebenheider Ortsvorsteher Siegfried Berg zeigte sich über das Wirken der Modellflugfreunde begeistert. Es erfülle ihn mit Freude, dass eine kleine Gemeinde wie Ebenheid über ein so schönes Modellfluggelände verfüge. Dies sei eine Bereicherung für die Region.

Hubert Berberich erwähnte in seinem Ausblick unter anderem das Freundschaftsfliegen, zu dem immer zahlreiche Gastpiloten gerne der Einladung folgen, welches im Mai stattfinden werde. Das Sommerfest des Gesangvereins Ebenheid im Juli 2020 wird wie immer von den befreundeten Modellfliegern aus Dettingen unter Teck und den Vereinsmitgliedern der Ebenheider Modellflieger besucht. Darüber hinaus soll der traditionelle Ausflug mit den Jugendlichen zum Hangsegeln in diesem Jahr am Monte Mottarone am Lago Maggiore stattfinden. Nachdem der Vorsitzende die Versammlung offiziell beendete, blieb den Mitgliedern ausreichend Gelegenheit um über ihr interessantes Hobby zu fachsimpeln.

