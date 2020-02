Bei Tanzabend im Wertheimer Waldhaus begegnet

Boxtal.Günter und Elfriede Weidner haben in ihren 65 Ehejahren viel erlebt. Dabei war oft der November der Zeitpunkt für Umbrüche. Am heutigen Mittwoch feiern die beiden ihre Eiserne Hochzeit.

Elfriede Weidner, geborene Ille, wurde im Oktober 1933 in Grillowitz in Tschechien geboren. 1946 wurde sie dort mit ihren Eltern und ihre Schwester aus der Heimat vertrieben. Nach kurzen Zwischenstationen über Patzenthal in Österreich und Grünenwört führte der Weg der Familie nach Boxtal. „Wir zogen an Fasching, im Februar 1946, in das ,Mächlehaus’ in der Boxtaler Hauptstraße“, berichtet die Jubilarin im FN-Gespräch.

Ihr spätere Gatte, der Werkzeugmacher Günter Weidner, wurde im Oktober 1930 in Mannheim geboren. 1936 zog er mit seiner Familie nach Speyer und 1949 nach Wertheim. Erstmals begegnete sich das Paar beim samstäglichen Tanz im Wertheimer Waldhaus. Das war 1949, und die beiden waren 16 und 19 Jahre jung. „Da ging damals die ganze Jugend hin“, erinnerte sich der Jubilar. Elfriede lebte von 1949 bis 1950 in Tauberbischofsheim. „Auf der Wertheimer Messe im Oktober 1950 haben wir uns wiedergetroffen“, so das Paar. Sie kamen sich in der folgenden Zeit näher.

Günter Weidner zog 1951 nach Mannheim. Im gleichen Jahr folgte ihm seine spätere Ehepartnerin dorthin. Er arbeitete bei den Funktechnischen Werken und lebte bei seiner Tante.

Sie arbeitete im Landeskrankenhaus in der Anmeldung und lebte im Schwesterwohnheim. „Ich hatte oft Dienst von morgens bis 22 Uhr abends“, stellt die Jubilarin fest. Die wenige Freizeit verbrachte das Paar gemeinsam.

„Das Geld war knapp, so entschieden wir uns zu heiraten und zusammenzuziehen“, blickten beide zurück. So verlobten sie sich 1954. Regelmäßig besuchten sie ihre Familien in Wertheim und Boxtal. Geheiratet wurde am 19. Februar 1955 standesamtlich in Boxtal. Es habe nur eine kleine Feier mit der Familie im Elternhaus der Braut gegeben.

Die Eheschließung fand um 14 Uhr statt. Am Vormittag hatte Elfriede noch ihre Schwiegermutter im Krankenhaus besucht. Der Besuch habe länger gedauert als gedacht. So habe der Bräutigam schon nervös am Bus gewartet.

1955 wurde Tochter Petra geboren. Im November 1955 zog das Ehepaar aus beruflichen Gründen des Gatten nach Lützelsachsen an der Bergstraße bei Weinheim. Die kirchliche Trauung fand dort im Februar 1956 statt. Die Braut war katholisch und konvertierte erst zur Konfession ihres Mannes, so dass beide evangelisch heiraten konnten.

1957 kam Tochter Doris zur Welt. Im November 1959 zog die Familie zurück nach Mannheim, dort wurde 1962 Sohn Harald geboren. 1963 erfolgte der Umzug nach Kreuzwertheim. Günter Weidner arbeitete bei Werkzeugbau Peter Wahl, Elfriede bei der Glasfirma „Oßwald Heintz“ in Bestenheid als technische Angestellte. Im November 1965 zog das Paar nach Bestenheid und schließlich im November 1970 nach Boxtal ins Elternhaus der Ehefrau. Dieses vergrößerte sie durch einen Anbau.

Das Paar lebte heute noch dort. Ihr Sohn wohnt mit im Haus. Zur Familie der Ehejubilare gehören heute zusätzlich sieben Enkel im Alter von 28 bis 40 Jahren. Die große gemeinsame Leidenschaft des Paars war früher das Tanzen. „Dazu haben wir jede Gelegenheit genutzt.“ Ein Hobby der Jubilarin war die Malerei. Sie war Gründungsmitglied der Kunstvereine in Külsheim und Freudenberg und aktiv in der Kunstinitiative Wertheim.

Ihre Werke stellte sie in der Region und in der Galerie Seest in Heidelberg mehrfach aus. „Ich mag alle Maltechniken von Skizzen über Öl- bis zur Aquarellmalerei.“ Außerdem unterrichtete sie Malerei. „Im Laufe der Jahre hatte ich über 68 Schüler, vor allem Kinder“, freut sie sich.

Heute schaut das Paar gerne gemeinsam Fernsehen und liebt Musik aus den 1950er bis 1970ern. Sie liest gerne Bücher, ihr Gatte kann sich vollkommen in Kreuzworträtsel vertiefen. Gefeiert wird das besondere Ehejubiläum zu Hause mit Familie und Freunde. Den sicherlich zahlreichen Gratulanten schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020