Ausschuss stimmt Kompromiss zu

Der Technische Ausschuss Freudenberg behandelte Anträge zur Errichtung von Sichtschutzelementen an Grundstücken. Ein Thema, das immer wieder zu Nachbarschaftsstreitigkeiten führt.

Freudenberg. Gleich mehrere Anträge lagen dem Ausschuss am Montag vor. Der Bebauungsplan „Stubenrauch – Obere Stubenrauch“ enthält eine klare Festsetzung zur Gestaltung von Einfriedungen von Grundstücken: „Bei seitlich und rückwärtigen Grenzen sind die Einfriedungen als Maschendrahtzäune mit senkrechten Stahlstützen und Hinterpflanzung auszuführen.“

Die Zaunfarbe ist auf grüne und graue Farben begrenzt, grelle Farben sind unzulässig. Die Einfriedungshöhe ist auf maximal einen Meter begrenzt. Will ein Bauherr davon abweichen, muss er einen Befreiungsantrag stellen.

Drei solcher Anträge beschäftigten das Gremium in der Sitzung im Sitzungssaal. Bei einer Enthaltung stimmte der Ausschuss einstimmig dem Antrag eines Grundstückseigners in der Straße „Im Gewerbegebiet“ zu. Der Bauherr hat auf einer Länge von 29 laufenden Metern entlang der einen Grundstücksgrenze Sichtschutzelemente mit einer Höhe von 1,80 Meter errichtet. Jedes zweite Element soll hier auf einem Meter gekürzt werden. An der anderen Grenze, Richtung Gewerbegebiet, wurden ebenso auf 30 laufenden Metern 1,80 Meter hohe Sichtschutzelemente aufgestellt. Das Kreisbauamt hat seine Zustimmung zur Befreiung signalisiert, da die Einfriedung als Sicht- und Lärmschutz zum Gewerbegebiet dient.

Punktueller Sichtschutz

Einstimmig stimmte der Ausschuss der Befreiung zur Errichtung von Gabionen auf einem Grundstück im Birkenweg zu. Der Bauherr hat diese mit einer Höhe von einem Meter auf sechs Meter Länge an der Grenze errichtet. Das Kreisbauamt sieht die Maßnahme als zulässig an, da die Gabionenwände Absturzsicherung zum tieferliegenden Nachbargrundstück sind.

Bei einer Enthaltung stimmte das Gremium dem Befreiungsantrag eines weiteren Grundstücksbesitzers im Birkenweg zu. Derzeit besteht im nordwestlichen Bereich des Flurstücks eine Teileinfriedung aus circa 1,80 Meter hohen Sichtschutzelementen. Der Technische Ausschuss hatte einen früheren Antrag in der Sache im November 2018 abgelehnt.

Dem ist im Dezember 2018 auch das Kreisbauamt gefolgt. Eine anschließende Petition des Antragstellers beim Landtag blieb erfolglos. Nun hat der Eigentümer einen Kompromissvorschlag beantragt, dem das Gremium zustimmte. Der Antrag sieht vor, drei Elemente der Einfriedung zu entnehmen, so dass es sich nicht mehr um eine Teileinfriedung, sondern um mehrere punktuelle Sichtschutzelemente handelt.

Einstimmig stimmte der Ausschuss dem Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung für ein Gebäude in der Ringgasse zu. Im vorderen Gebäude sollen fünf neue Fenster eingebaut werden, ohne die Fensteröffnungen zu verändern. An einer Scheune sollen zudem zwei Klappläden angebracht werden.

Wie bereits der Ortschaftsrat Rauenberg stimmte nun auch der Technische Ausschuss dem Bauantrag für ein Vordach und einen Balkon mit Außentreppe für ein Haus „Im Wasenfeld“ in Rauenberg zu. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Kanalanschluss

Ebenso einstimmig vergab der Ausschuss die Arbeiten zur Herstellung der Wasserversorgung und des Kanalanschlusses für ein Flurstück im Bereich „Kleiner Weg“ Freudenberg. Der Auftrag geht an die Firma Konrad Bau aus Lauda-Königshofen für 6662 Euro brutto.

Das entsprechende Flurstück entstand durch eine Grundstücksteilung. Ursprünglich sah der Bebauungsplan für das ursprüngliche Grundstück nur die Bebauung mit einem Wohnhaus vor. Die Wasser- und Abwasserleitungen für das Flurstück wurden bei der Erschließung des Wohngebiets seinerzeit in die dem Grundstück angrenzende Straße gelegt, und nicht, wie heute üblich, bis an die Grundstücksgrenze. Die Anschlussbeiträge wurden nach damaligen Satzungsrecht von 1965 erhoben und errichtet.

Nach dieser Satzung hätte der Grundstückseigentümer die weiteren Kosten für die Anschlussherstellung zu tragen. Eine Anfrage der Stadtverwaltung beim Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt hat nun jedoch ergeben, dass für die Beurteilung des Sachverhalts das aktuell gültige Satzungsrecht heranzuziehen ist. Somit muss die Stadt Freudenberg für die Kosten von Wasser- und Abwasserarbeiten bis zur Grundstücksgrenze aufkommen.

Auf Anregung des technischen Ausschuss in der Sitzung vom September 2019 hin wird der Wasseranschluss nun zugleich für beide durch die Teilung entstandenen Grundstück erstellt. Der Eigentümer hat gegenüber der Verwaltung die Bereitschaft signalisiert, den Wasser- und Kanalanschluss für eines der entstandenen Grundstücke auf eigene Rechnung erstellen zu lassen. Dies senkt di Kosten für den kommunalen Haushalt.

Unter dem Punkt „Aktuelle Information“ gab Bürgermeister Roger Henning bekannt, dass der bayerische Staatssekretär für Wohnen, Bau und Verkehr Klaus Holetschek Kirschfurt besucht. Thema des Besuchs wird unter anderem die neue Mainbrücke sein.

Bauhof war fleißig

Rolf Döhner (CDU) lobte die Mitarbeiter des Bauhofs dafür, dass sie rechtzeitig vor dem Starkregen alle Kanäle und Abflüsse in Boxtal gereinigt hatten. Boxtal sei durch seine geographische Lage bei solchen Wetterlagen von Überflutungen betroffen. Diese habe man durch die Maßnahme vermeiden können.

Weiterhin schlug er vor, dass der Technische Ausschuss oder der gesamte Gemeinderat bei einem Vororttermin den Stand am Freudenberger Badesee begutachten. Henning nahm den Vorschlag auf.

