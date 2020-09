Auf den Spuren von Boris Becker und Steffi Graf

Freudenberg.Einen abwechslungsreichen Schnuppernachmittag erlebten Kinder am Freitag in den Ferienspielen beim Tennis-Club Kirschfurt-Freudenberg auf dessen Tennisanlage in Freudenberg. Die Kinder ohne Vorerfahrung nutzen die Ferienspiele, um den Sport auszuprobieren und zeigten dabei durchaus Talent für Ball und Schläger.

Gefühl für Ball

Begeistert für den Sport wurden sie von der

...