Freudenberg.Der Freudenberger Gemeinderat ist nun auch formal wieder komplett. Bürgermeister Roger Henning verpflichtete nämlich am Montag als letztes Mitglied des Gremiums Anna Friedlein. Sie war im Mai in Wessental neu gewählt worden, konnte aber an den bisherigen Sitzungen nicht teilnehmen. Anna Friedlein gehört der CDU-Fraktion an. ek/Bild: Elmar Kellner

