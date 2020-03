Als Dank ein großes Konzert

In Rauenberg gibt es gleich zweifach Grund zum Feiern. Musikkapelle und Musikverein werden zusammen 190 Jahre. Mehrere Veranstaltungen und das Konzert „Zeitlos“ werden stattfinden.

Rauenberg. Die Musikkapelle Rauenberg kann in diesem Jahr auf ihr 120-jähriges Bestehen zurückblicken. Zur moralischen und finanziellen Unterstützung wurde 1950 der Musikverein gegründet, so dass in diesem Jahr auch gleichzeitig das 70-jährige Bestehen des Vereins gleich mit mehreren Veranstaltungen gefeiert wird. Erstmalig 1899 urkundlich erwähnt, erhielt die Kapelle bereits im Jahr 2000 die Pro-Musica-Plakette vom Bundespräsidenten verliehen.

Ein Tag voller Musik

Den Beginn der Jubiläumsveranstaltungen macht am Sonntag, 8. März, ein Ehrentag im Sportheim Rauenberg. Mit einem zünftigen Frühschoppen ab 10.30 Uhr, Mittagessen ab 12 Uhr und am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen erwartet den Besucher ein Tag voller Musik.

Im Rahmen des Frühschoppenkonzertes werden eine Reihe langjährige Musiker für ihre Treue zum Verein vereinsintern und vom Musikverband ausgezeichnet. Zwei Musikkollegen werden dabei für 50 Jahre, zwei weitere Kollegen sogar für 60 Jahre aktives Musizieren geehrt. Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen, um der Veranstaltung einen würdevollen Rahmen zu geben.

Das größte Geschenk

Weitere Termine werfen bereits ihre Schatten voraus. So wird man sich als Verein selbst das größte Geburtstagsgeschenk machen und am Samstag, 16. Mai das Große Jubiläumskonzert unter dem Motto „Zeitlos“ in der Raubachhalle präsentieren. Die gesamte Vielfalt der Blasmusik mit herausragenden Stücken aus unterschiedlichen Zeitepochen in verschiedenen Stilrichtungen steht auf dem Programm und wird das Publikum sicherlich wieder begeistern. Karten gibt es wieder rechtzeitig an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Im November ist dann wieder ein „Böhmischer Abend“ für Freunde der volkstümlichen Blasmusik im Sportheim geplant, bevor das traditionelle Adventskonzert im Dezember den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet.

Weitere Termine wie Wallfahrt nach Walldürn, aber auch weitere weltliche und kirchliche Auftritte stehen im Jahreskalender.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020