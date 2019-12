Adventskonzert in Rauenberg

Rauenberg.Der Musikverein Rauenberg veranstaltet am Sonntag, 15. Dezember um 18 Uhr wieder sein traditionelles Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Wendelinus.

Neben dem Blasorchester des Musikvereins (Leitung Bernd Hofmann) wirken noch der Männerchor Rauenberg (Leitung Egon Schmitt) sowie erstmals der Projektchor Rauenberg (Leitung Madeleine Weis) bei diesem Konzert mit. Besondere Gäste hat sich der Musikverein ebenfalls eingeladen und unter anderem mit der Sängerin Daria Steiniger ein Gospelstück einstudiert.

Abwechslungsreiches Programm

Nach wochenlangen Proben erwartet den Besucher wieder ein abwechslungsreiches Programm. Mit einer Fanfare prelude über Adeste Fidelis wird das Konzert eröffnet. Als Erinnerung an 30 Jahre Mauerfall, und im Bewusstsein an ein gemeinsames friedliches Europa erklingt aus der 9. Sinfonie von Beethoven das Finale „An die Freude“.

Solistische Einlagen auf der Querflöte mit Musik aus Lateinamerika dürfen beim Adventskonzert auch nicht fehlen. Beschwingt, nachdenklich, Musik zum Träumen, abschalten vom Alltag, den Moment genießen – all das verspricht das Konzert in der Pfarrkirche.

Projektchor

Vom Projektchor sind die Stücke „Joy to the world“ und „Von guten Mächten“ zu hören. Der Männerchor trägt mit zwei Weihnachtsliedern zum Gelingen des Abends bei. Mit modernen Songs von Eric Clapton zusammengefasst in einem wunderschönen Medley präsentiert das Blasorchester sein breitgefächertes Repertoire. Für Jung und Alt ist musikalisch und gesanglich etwas dabei.

Traditionell wird das Adventskonzert mit den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern in dem Stück „In heil’ger NachtQ“ beendet.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Spenden werden der Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt. Im Anschluss serviert der Förderverein der Eichwald-Grundschule den Zuhörern noch Glühwein und Gebäck auf dem Kirchplatz.

Bei musikalischer Unterhaltung können die Gäste den sicherlich kurzweiligen Konzertabend ausklingen lassen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019