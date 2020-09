200 Personen feiern Picknick-Gottesdienst

Freudenberg.Es waren über 200 Personen, darunter zahlreiche Familien mit Kindern, die kürzlich der Einladung der Pfarrgemeinde Freudenberg gefolgt und bei schönen Wetter auf dem „Schleusenspielplatz“ einen Picknick-Gottesdienst gefeiert haben.

Die Besucher erlebten einen zwanglosen Gottesdienst mit Texten und Liedern, die Spaß am Glauben machten. Viel dazu beigetragen haben – in diesem vom Gemeindeteam unter der Leitung von Diakon Michael Baumann gestalteten Wortgottesdienst – der Gesang von Jenifer und Martina Beck sowie die instrumentelle Begleitung durch Christian Dosch und Detlev Scheiber. In seiner Predigt ging Michael Baumann auf die Bedeutung des Regenbogens als christliches Symbol ein. Er erklärte, dass genau wie das Kreuz der Regenbogen ein Sinnbild für den Bund Gottes mit allen Geschöpfen der Erde sei. Gläubige ordnen seit jeher den einzelnen Farben des Regenbogens viele Bedeutungen zu. Während des Gottesdienstes trugen sieben Mitglieder des Gemeindeteams ihre ganz persönlichen Deutungen der Farben vor.

Nach Abschluss des Gottesdienstes nahmen viele Besucher die Einladung an und nutzten den Ort für ein Familienpicknick. / pm

