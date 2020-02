Wasser kann sich wandeln

Wasser kann sich verwandeln. Bei Temperaturen unter null Grad Celsius gefriert es normalerweise zu Eis oder Schnee. Momentan aber kann man in vielen Regionen von Deutschland beobachten: Obwohl das Thermometer ein paar Grad über null anzeigt, schneit es. Wie geht das?

„Der Schnee entsteht in den Wolken, die sich ein paar Kilometer über unseren Köpfen befinden“, sagt ein Wetterexperte. „Dort ist so kalt, dass Eiskristalle entstehen, die dann Schneeflocken formen.“ Kürzlich habe es bei ihm am Boden ein paar Plusgrade gegeben, aber in der Wolke darüber minus fünf Grad, also Frost.

Die Schneeflocken brauchen dann nur wenige Minuten, um bei uns am Boden anzukommen. „Das reicht nicht, um sie abzutauen“, erklärt der Experte. Wenn einige Plusgrade herrschen, bleiben sie aber nicht lange liegen. Sie verwandeln sich dann schnell in Wasser.

